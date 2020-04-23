В крымском «Тайгане» приютили пятерых волчат, которые остались без мамы

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Белогорск
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23 апреля 2020
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Владелец парка Олег Зубков рассказал, что их мать убили охотники при очередной облаве на волков.
«Сейчас у них будет первое кормление в парке «Тайган». Им уже где-то две-три недели. Мы не могли сегодня отказаться и не принять этих малышей, которым нужна забота. Они не будут выпущены в природу, они будут жить в парке, в вольере и радовать посетителей», – сказал Олег Зубков.
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По его словам, в Крыму продолжается борьба с волками, которые наносят вред животноводству.
Зубков пояснил, что, вероятно, стаи волков могли переместиться из Херсонской области по льду через Сиваш. Сейчас волков все чаще замечают на территории степного Крыма.
В Симферопольском районе в сентябре прошлого года зафиксировали два случая нападения волков на людей. Пострадавшие были госпитализированы.
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Пятница, 20 марта 2020: Зубков выплатил крымским ветеринарам штрафов на два миллиона рублей. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского парка львов «Тайган» Олег Зубков подсчитал сумму штрафов, которую он выплатил крымским ветеринарам за пять лет в ходе судебных разбирательств.
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