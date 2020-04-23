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Общество -> Ялтинский зоопарк и парк Тайган

В крымском «Тайгане» приютили пятерых волчат, которые остались без мамы

Четверг
23 апреля 2020
20:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Белогорск

Новости за:
2020
Апрель 2020
23 апреля 2020


В крымском «Тайгане» приютили пятерых волчат, которые остались без мамы

© Крым.реалии

В парк львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, передали пятерых волчат.

Владелец парка Олег Зубков рассказал, что их мать убили охотники при очередной облаве на волков.

«Сейчас у них будет первое кормление в парке «Тайган». Им уже где-то две-три недели. Мы не могли сегодня отказаться и не принять этих малышей, которым нужна забота. Они не будут выпущены в природу, они будут жить в парке, в вольере и радовать посетителей», – сказал Олег Зубков.

Читайте: В крымском «Тайгане» родились редкие амурские тигры

По его словам, в Крыму продолжается борьба с волками, которые наносят вред животноводству.

Зубков пояснил, что, вероятно, стаи волков могли переместиться из Херсонской области по льду через Сиваш. Сейчас волков все чаще замечают на территории степного Крыма.

В Симферопольском районе в сентябре прошлого года зафиксировали два случая нападения волков на людей. Пострадавшие были госпитализированы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 16 апреля 2020: В крымском «Тайгане» родились редкие амурские тигры. В крымском сафари-парке «Тайган» родились четыре амурских тигренка. Редких краснокнижных животных перевезли в ясли зоопарка «Сказка» под Ялтой, так как тигрица отказалась от потомства.

Вторник, 7 апреля 2020: Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках. Крымский бизнесмен, владелец парка львов «Тайган» в Белогорском районе и зоопарка «Сказка» в Ялте Олег Зубков отмечает катастрофическое состояние своих объектов из-за длительного закрытия и нынешних ограничительных мер в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

Суббота, 4 апреля 2020: В крымском «Тайгане» родились четверо белых львят. В парке львов «Тайган» Белогорского района Крыма вечером 2 апреля родились четверо белых львят.

Пятница, 20 марта 2020: Зубков выплатил крымским ветеринарам штрафов на два миллиона рублей. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского парка львов «Тайган» Олег Зубков подсчитал сумму штрафов, которую он выплатил крымским ветеринарам за пять лет в ходе судебных разбирательств.

 

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В крымском «Тайгане» приютили пятерых волчат, которые остались без мамы

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