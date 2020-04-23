В борьбе с коронавирусом россияне стали активно скупать соль

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Как сообщает НСН, он вырос на 20%.
Отмечается, что такая покупательская активность обусловлена рекомендациями Минздрава, которые были представлены в начале апреля. В них специалисты советовали использовать солевой раствор для профилактики коронавирусной инфекции. Сообщалос, что промывание носа таким раствором снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции. Эта процедура может быть эффективной в сочетании с другими мерами защиты.
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Между тем, в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» подчеркнули, что производственные мощности предприятий РФ способны на 100% удовлетворить возникший повышенный спрос, а также дополнительно выпустить необходимое количество соли в случае его дальнейшего роста.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму два новых случая коронавирусной инфекции. По состоянию на 23 апреля в Крыму зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
Сегодня: Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на утро 23 апреля. В Севастополе по состоянию на утро 23 апреля в стационаре инфекционной больницы находятся 20 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вчера: Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции. В крымских городах наблюдается низкий индекс самоизоляции.
Вчера: В Севастополе открыли центр тестирования на COVID-19. В Севастополе открыли городскую лабораторию по тестированию на коронавирус.
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