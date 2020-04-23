Штрафы не пугают: полтысячи крымчан нарушили за сутки самоизоляцию

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За прошедшие сутки крымские правоохранители составили 176 протоколов на нарушителей самоизоляции, которым грозят штрафы до 30 тыс. рублей. А также отправили домой почти две сотни праздно шатающихся по улицам пенсионеров.

Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил замначальника полиции крымского МВД Александр Смаглин.

«Задокументировали 176 нарушителей самоизоляции. В их отношении составлены материалы по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), которые будут направлены в суд. Составлены 9 протоколов в отношении родителей, чьи дети находились на улице беспричинно. Также за сутки поступило 45 заявлений о нарушениях гражданами санитарных правил», - отчитался Смаглин.

Он также отметил, что полицейские остановили на улицах 193 пожилых гражданина, которых проанкетировали и отправили по домам.

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Более сознательными оказались люди, находящиеся под меднаблюдением на дому. Из 321 проверенного крымчанина, вернувшегося из за границы, ни один не нарушил режим самоизоляции.

Кроме того, за сутки через Керченский мост прибыло почти две тысячи автомобилей. Еще 33 машины не допустили на территорию республики.

Число зараженных с начала пандемии в Крыму достигло 53. В Севастополе с начала года обнаружено 25 случаев заболевания. Семь из них выявили днем 22 апреля. Это люди, заразившиеся от пациента с коронавирусом в больнице имени Даши Севастопольской.По последним данным, в Росcии 62,7 тыс. инфицированных, из них почти 4,9 тыс. выздоровели и 555 скончались.

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