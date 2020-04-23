Прогноз погоды в Крыму на четверг 23 апреля

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 9 до 14, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 23 апреля.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 72 процентов. Ветер северный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 12, ближайшей ночью от 3 до 6 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 74 процентов. Ветер западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 6 до 9 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 75 процентов. Ветер северо-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 67 процентов. Ветер северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

В Керчи утром небольшой дождь, в течение дня и вечером - ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 73 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 75 процентов. Ветер северо-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 13, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 82 процентов. Ветер восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 13, ближайшей ночью от 5 до 9 градусов выше нуля.

В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 77 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 13, ближайшей ночью от 6 до 9 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 12 градусов тепла. По городам: в Алупке - 11, в Евпатории - 11, в Керчи - 11, в Ливадии - 11, в Севастополе - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 11, в Сочи - 13, в Турции - 18, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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