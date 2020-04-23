Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

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Раньше здесь плескалась рыба, теперь может проехать и автомобиль. Сухие берега Симферопольского водохранилища разрезают водную гладь, так выглядит водоем с высоты, сегодня он наполнен не более чем на 30 процентов.

Партизанское водохранилище, которое также питает Симферополь, не в лучшем состоянии – сухие берега будто захватывают водное пространство. В целом запасы воды в Крыму неустанно сокращаются, а осадков, способных существенно пополнить резервы, – нет.

«Вода стремительно уходит. Кто бы что не говорил, но это заметно невооруженным глазом», – комментирует снятое с квадрокоптера видео блогер Артур Чалый.

Зато местные СМИ показывают Аянское водохранилище: на телеканале «Крым 24» уверены – воды достаточно. «Здесь затоплены даже прибрежные деревья. Это водохранилище питает один из самых мощных источников на склонах горы Чатыр-Даг. Здесь можно накопить около четырех миллионов кубометров воды, сейчас водохранилище заполнено на девяносто процентов», – говорит журналист в кадре.

О том, что это водохранилище – самое маленькое из трех, снабжающих столицу Крыма, в СМИ не говорят.

Чиновники в Крыму уже и сами признают: для обеспечения столицы берут подземные воды.

«Весна не дала сильных притоков, поэтому мы не сидим сложа руки, а проводим различные мероприятия по альтернативным источникам для Симферополя, а именно – подача воды из Альминского и Ивановского водозаборов», – рассказал заместитель руководителя предприятия «Вода Крыма» Александр Сафонов.

Таким образом, здесь признают: на водохранилища уже не рассчитывают. Глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявляет, что полуостров сможет продержаться до середины лета, даже если не будет осадков. А вот другие чиновники говорят, что надежда только на дожди.

«В конце мая-начале июня ожидаются достаточно большие притоки. В соцсетях сейчас много пишут относительно заполнения водохранилища. Что люди не знают, как водохранилище заполняется? Они думают, что оно заполняется каким-то образом из других водных объектов? На самом деле это не так», – указал директор «Крыммелиоводхоза» Владислав Масляник.

Влага с гор и карстовых пещер подпитывает водохранилища полуострова, но и там теперь сухо. Крымские турпроводники побывали в Большом каньоне и поделились наблюдениями.

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«Такой сухой весны старожилы не помнят как минимум 48-50 лет. Многие родники так и не заработали после осенней засухи. Речки и ручьи по дебету воды соответствуют августу, а не апрелю. Ситуация плачевная и может ударить по Крыму в десятки раз страшнее, чем коронавирус… Властям Крыма необходимо все силы бросить на водоохрану и сбережение той воды которая еще осталась в водохранилищах. Пора бить в колокола!» – паникуют любители туризма.

Не лучшую картину увидел крымский спелеолог Анатолий Пряшников – в пещерах горы Ай-Петри, где раньше бурлила вода, теперь сухо.

«Здесь раньше текла река, сейчас ничего нет», – наглядно демонстрирует спелеолог в своем видео.

О запасах Чернореченского водохранилища, которое дает воду Севастополю, спелеолог говорит, что воды там вдвое меньше, чем в этот период в прошлом году.

«За счет подземных стоков, за счет карстовых источников вода попадает в это водохранилище. В середине февраля мы были в пещере Насонова на высоте 333 метра. Я ее не узнал, я такой пещеру даже в августе не видел, чтобы без гидрокостюма можно было бы пройти ее практически до середины», – впечатлен Анатолий Пряшников.

Чернореченское водохранилище наполнено наполовину, таковы данные сайта водоканала Севастополя за февраль. Спелеолог Пряшников считает, что если не будет осадков, жители города почувствуют дефицит воды уже в августе. С этим согласен и экс-глава исполкома Севастополя Иван Ермаков, он призывает чиновников что-то делать.

«Испарение идет очень огромное, а наполнение Чернореченского водохранилища достаточно низкое. Зима была бесснежная, весна идет практически без дождей, и сейчас уже скоро два месяца будет, как нет осадков. Природа начала испытание не только коронавирусом, но и водной проблемой», – заметил Ермаков.

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