Появились новые подробности смерти московского чиновника в Крыму

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Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым в ванной комнате съемной квартиры в Ялте с резаными ранами рук и шеи.

Об этом сообщил источник близкий к правоохранительным органам.

Тело мужчины находилось в ванной комнате запертой квартиры, сдающейся посуточно.

По предварительным данным, его нашла хозяйка квартиры после того, как соседи пожаловались ей на круглосуточно горящий свет. Предположительно, мужчина умер неделей раньше. На теле умершего обнаружены резаные раны рук и шеи.

По данным источника, в комнате также обнаружены недопитая бутылка алкоголя и несколько тысяч рублей наличными.

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Следствием рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе не исключается версия самоубийства.

Как ранее сообщалось, Леонид Ошарин приехал в Крым на такси из Краснодарского края. В ночь на 22 апреля появилась информация о его пропаже, которую подтвердила дочь Леонида, Анастасия Ошарина.

Расследование проводит Главное следственное управление Следкома России по Республике Крым и Севастополю.

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