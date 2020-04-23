Попасть в Севастополь через блокпост оказалось проще простого

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму поймали 10 приезжих, нарушивших режим самоизоляции Кислородный концентратор из Франции доставят в больницу Симферополя Какие предприятия и магазины возобновят работу в Крыму с 1 мая Почти полсотни моряков отправятся в обсерватор после возвращения в Крым Штрафы не пугают: полтысячи крымчан нарушили за сутки самоизоляцию

© Форпост

На въезде в Севастополь со стороны Крыма организованы блокпосты для контроля всех въезжающих в город и отсеивания нарушителей принудительной изоляции из других регионов РФ.

Однако к проверке людей, прибывших из материковой России, относятся безалаберно, сообщила горожанка, которая накануне вернулась с «большой земли». У нее на въезде в Севастополь не проверили паспорт и не измерили температуру тела, сообщить о месте своего пребывания в городе во время обязательной 14-дневной изоляции она смогла лишь после третьего звонка в оперштаб по коронавирусу при правительстве города, где сообщили, что заполненная ею на блокпосте в селе Верхнесадовое анкета исчезла.

По прилете из Москвы в аэропорт Симферополя всех пассажиров самолета проверили с помощью тепловизора, измерили им температуру и дали специальный буклет, в котором ничего не сказано о двухнедельной обязательной изоляции для прибывших с материка, рассказала горожанка. В Верхнесадовом машину, на которой она ехала в Севастополь, остановили на блокпосте и попросили заполнить еще одну анкету. Рядом с блокпостом стояла машина скорой медпомощи. Однако температуру никто из дежурных по блокпосту не измерил, отметила женщина.

«Мальчик, который принимал у меня анкету, говорит: «Ой, девочки (медики – прим.) пошли ужинать, давайте их не будем трогать, вы же нормально себя чувствуете?». Я говорю: «Отлично, как скажете. Я все заполнила, но если не надо <измерять температуру>, так не надо, как скажете. <Он мне говорит:> «Все хорошо, цель вашего визита? ». Говорю: «Домой я приехала» – <он отвечает:> «Ну хорошо, езжайте».

Мой паспорт не смотрели, в том числе регистрацию», – возмущена женщина.

Она после приезда в Севастополь сообщила о себе, позвонив на горячую линию оперативного штаба по коронавирусу, который работает при правительстве города. В штабе ей сказали: «Не переживайте, если вы анкету заполняли, значит, все <ваши> данные есть, ждите – вам позвонят». Однако никто так и не перезвонил, а позже выяснилось, что анкета и вовсе пропала, посетовала горожанка.

Читайте: В Крыму прокуратура завела дело против имама за проведение пятничной молитвы

«Никто не звонит, никто не приезжает. Оказалось, моих данных вообще нет, у них в базе меня нет. Они сказали, что <анкеты> будут передаваться по месту моего нахождения. Я говорю: «Давайте что-то делать, что это такое? Я, ответственный гражданин, сижу, жду вас, а вы? Она (сотрудница оперштаба – прим.) вбила мои данные вручную, потому что среди анкет моей не оказалось. Теперь, говорят, ждите, вам в течении ближайших дней, должен позвонить или заехать Роспотребнадзор.

После того, как я третий раз позвонила в наш штаб, когда я уже настояла, чтобы внесли мои данные, только теперь что-то будут, может быть, делать.<…> По факту – я сижу <в самоизоляции>, никто мне не звонит, никому я не нужна. <…> Я, конечно, глубоко разочарована. Обидно, ведь Крым такой регион, который можно было бы закрыть – и все, и тут все было бы хорошо, а по факту получается черти что и сбоку бантик», – посетовала жительница Севастополя.

В севастопольском оперштабе по коронавирусу, куда обратились «Примечания», сказали, что не знают, как такая ситуация могла возникнуть, и отметили, что это, скорее, исключение, чем правило.

«Все анкеты, которые нам передают в штаб, мы вносим в базу, поэтому я не знаю <как такое могло произойти>, тут обрабатывается очень много анкет. Странно как-то даже. Целыми днями одно и тоже делаем, заводим эти анкеты, заполняем базу и все по десять раз проверяем, вплоть до того, что у нас пошло такое, что по нескольку анкет для страховки иногда составляем – еще раз, чтобы вдруг не упустить никого. И такие вещи говорят, жалуются, я очень удивлена. На самом деле все хорошо здесь, стараемся, работаем», – сказала сотрудница штаба.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму поймали 10 приезжих, нарушивших режим самоизоляции. Всего за сутки в республике полицейские проверили 933 приезжих, находящихся в режиме 14-дневной добровольной самоизоляции.

Сегодня : Чиновник администрации Евпатории пойдет под суд за 26 млн рублей ущерба городу. Перед судом предстанет руководитель одного из структурных подразделений администрации Евпатории, обвиняемый в превышении должностных полномочий.

Сегодня : В Крыму прокуратура завела дело против имама за проведение пятничной молитвы. Прокуратура Советского района Крыма завела административное дело против имама Длявера Халилова по обвинению в проведении публичного мероприятия за чтение пятничного намаза в мечети.

Вчера : Крымские полицейские усилили контроль за гостями полуострова. В Крыму полиция усилит контроль над регионами, где находятся больше всего приезжих.