Подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу уже технически невозможно

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Дамба на Северо-Крымском канале до сих пор не достроена, у нее нет подъемников для затворов.

Поэтому подавать воду из Днепра в Крым технически невозможно, утверждает руководитель управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко.

«Это технически невозможно. Во-первых, не достроена дамба на сегодняшний день. Во-вторых, мы не знаем, в каком состоянии русло Северо-Крымского канала на территории Крыма», – отметил Шевченко.

Строительство дамбы на Северо-Крымском канале «заморожено» с 2016 года. По словам Сергея Шевченко, она не достроена примерно на 7-10%, в эксплуатацию не сдана и на баланс управления канала не передана. Заказчик строительства – Одесская объединенная дирекция строительства водохозяйственных объектов.

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По словам Шевченко, последний раз деньги на строительство выделялись в 2016 году. Всего на возведение дамбы, по его информации, было потрачено около 49 миллионов гривен.

Оценить, в каком состоянии сейчас канал на территории Крыма, глава дирекции канала не берется. Он отмечает, что информации для этого недостаточно.

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