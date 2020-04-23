Почти полсотни моряков отправятся в обсерватор после возвращения в Крым

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Почти полсотни моряков, работающих на судах загранплавания, должны вернуться в Крым в ближайшие дни.

Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«40 человек у нас еще прибудет, – сообщил Аксенов. – Обсерватор готовим».

По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, моряки должны вернуться в Крым чартерным рейсом Калининград – Москва – Симферополь.

Также, по ее словам, среди моряков есть десять жителей Севастополя. «До прибытия в Симферополь моряки должны подписать информационное согласие о том, что они понимают, что они должны находиться в условиях обсерватора», – напомнила Пеньковская. Если такого согласия не будет, глава Крыма пообещал не давать разрешения на посадку самолета.

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Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму составило 53, 29 человек выздоровели. В Севастополе в общей сложности зарегистрировано 25 случаев заражения COVID-19, выздоровели пять человек.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.

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