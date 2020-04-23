На въезде в Севастополь - пробка в четыре км из-за досмотров на коронавирус

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На въезде в Севастополь образовался затор протяженностью почти в 4 км в связи с досмотром автомобилей на блокпостах.

Сотни автомобилей стоят перед пунктами контроля в ожидании проверки.

Правоохранители останавливают каждую машину, чтобы замерять температуру водителю и пассажирам, проверить документы и заполнить анкету о целях поездки в город. На проверку каждого авто уходит около двух минут.

Как сообщалось, за прошлую неделю на блокпостах на въездах в Севастополь было проверено более 4,2 тыс. авто. Из них 1,3 тыс. направлялись в город из других регионов. При этом 245 автомобилей развернулись и поехали в обратную сторону, так как их водители и пассажиры не имеют прописки в Севастополе и ехали туда не по работе.

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В Севастополе с начала года обнаружено 25 случаев заболевания. Семь из них выявили днем 22 апреля. Это люди, заразившиеся от пациента с коронавирусом в больнице имени Даши Севастопольской.

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