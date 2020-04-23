На въезде в Севастополь - пробка в четыре км из-за досмотров на коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Штрафы не пугают: полтысячи крымчан нарушили за сутки самоизоляцию Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе В Крыму прокуратура завела дело против имама за проведение пятничной молитвы Министр образования Крыма рассказала о способе сдачи экзаменов в этом году Из крымской статотчетности исчезают дорогие продукты
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
23 апреля 2020
Сотни автомобилей стоят перед пунктами контроля в ожидании проверки.
Правоохранители останавливают каждую машину, чтобы замерять температуру водителю и пассажирам, проверить документы и заполнить анкету о целях поездки в город. На проверку каждого авто уходит около двух минут.
Как сообщалось, за прошлую неделю на блокпостах на въездах в Севастополь было проверено более 4,2 тыс. авто. Из них 1,3 тыс. направлялись в город из других регионов. При этом 245 автомобилей развернулись и поехали в обратную сторону, так как их водители и пассажиры не имеют прописки в Севастополе и ехали туда не по работе.
Читайте: Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордное падение пассажиропотока
В Севастополе с начала года обнаружено 25 случаев заболевания. Семь из них выявили днем 22 апреля. Это люди, заразившиеся от пациента с коронавирусом в больнице имени Даши Севастопольской.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Как будут добираться в Крым пассажиры отмененных поездов. Компания-перевозчик поездов в Крым «Гранд Сервис Экспресс» предложила пассажирам отмененных поездов альтернативные варианты перевозки, сообщает пресс-служба компании.
Вторник, 21 апреля 2020: Троллейбусы в Симферополе вернутся на привычные маршруты. Троллейбусы в Симферополе вернутся на привычные маршруты после возобновления движения транспорта по мосту на ул. Гагарина.
Вторник, 21 апреля 2020: Движение транспорта возобновилось по мосту на улице Гагарина в Симферополе. Подрядчик завершил основные работы по капитальному ремонту моста через реку Салгир на улице Гагарина в Симферополе.
Вторник, 21 апреля 2020: Запуск поездов в Крым по новым направлениям отменен. Старт движения поездов в Крым по девяти новым направлениям перенесен из-за угрозы распространения коронавируса и введенных из-за этого ограничений в стране.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/23/na-vezde-v-sevastopol-probka-v-chetyre-km-izza-dosmotrov-na-koronavirus-130679/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
15:48 Глава управления Госстройнадзора Крыма задержан за покушение на взятку
15:03 В Крыму выгорело пять гектаров сухостоя
14:57 Штрафы не пугают: полтысячи крымчан нарушили за сутки самоизоляцию
14:50 На въезде в Севастополь - пробка в четыре км из-за досмотров на коронавирус
14:30 Чиновник администрации Евпатории пойдет под суд за 26 млн рублей ущерба городу
14:11 В Крыму юные угонщики всю ночь пытались перерезать трос канцелярским ножом
13:45 Евпаториец пытался сжечь дом девушки из ревности
13:30 Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе