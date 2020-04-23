На даче пригодится: в Крыму женщина украла с АЗС большой мусорный бак

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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23 апреля 2020
В дежурную часть по Гагаринскому району обратился севастополец и сообщил, что неизвестная открыто похитила мусорный контейнер с территории заправки.
По подозрению в грабеже полиция задержала 35-летнюю местную жительницу.
Выяснилось, что женщина приехала на АЗС на автомобиле «ГАЗель» со своим знакомым.
Они погрузили мусорный контейнер в машину и, не обращая внимания на вопросы сотрудников, скрылись с места преступления.
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Женщина призналась в содеянном и рассказала, что хотела поставить мусорный бак на своем дачном участке.
В отношении «дачницы» возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
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