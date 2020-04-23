Минобраз отменил часть предметов для крымских школьников

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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23 апреля 2020
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.
«С 20 апреля завершена реализация части предметов учебного плана. По этим предметам мы будем выставлять оценки по итогу на 20 апреля, с учетом оценок за первую, вторую, третью четверть, – сообщила она. – По остальным предметам реализация учебных программ продолжается до конца учебного года. Этот шаг мы сделали для того, чтобы освободить больше времени на интеллектуально сложные предметы».
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По словам министра, завершено изучение следующих предметов: «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Физическая культура», «ИЗО», «Музыка», «Технология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Информатика», «ОБЖ», «Астрономия» и курсы внеурочной деятельности. По остальным предметам процесс обучения будет реализовываться в полном объеме.
Валентина Лаврик уточнила, что для учеников четвертых классов также завершилось изучение «иностранного языка», а для учащихся девятых классов – информатики.
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