Министр образования Крыма рассказала о способе сдачи экзаменов в этом году

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Из крымской статотчетности исчезают дорогие продукты В Крыму всех туристов из Таиланда все-таки поместили в обсерватор В Крыму 35 медицинских работников могли заразиться COVID-19 В Ялте выберут лучшие фото и видео самоизолированных В Крыму два новых случая коронавирусной инфекции

Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик рассказала о сроках и способе сдачи экзаменов в республике в текущем году.

Эту информацию она озвучила во время онлайн-пресс-конференции.

«На сегодняшний день от министерства просвещения есть четкая установка на то, что два обязательных экзамена в девятом классе (это – математика и русский язык) пройдут в форме основного государственного экзамена, – отметила министр. – Нужно сказать, что сессия государственной итоговой аттестации будет проходить с 8 июня по 31 июля. Формат экзамена будет тот же, по тем же требованиям, что и были, для того чтобы обеспечить объективность оценивания. Но есть определенные условия, когда дети будут сдавать эти экзамены у себя в образовательных организациях».

Лаврик добавила, что всероссийские проверочные работы для школьников в этом году отменены. «На сегодняшний день всероссийские проверочные работы перенесены на начало следующего учебного года. Они будут носить диагностический характер, и возможно, что они не будут оцениваться. Точно знаем, что в конце учебного года всероссийских проверочных работ не будет», – подчеркнула глава республиканского минобраза.

Читайте: «Кто-то неплохо нажился»: в Крыму недовольны сухпайками для школьников

Ранее в России сроки проведение Единого государственного экзамена для 11-классников и Основного государственного экзамена для 9-классников были перенесены на июнь. Речи об отмене экзаменов на сегодняшний день не идет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Минобраз отменил часть предметов для крымских школьников. Крымские школьники не будут отвлекаться на выполнение зданий по десятку неосновных предметов и курсам внеурочной деятельности, чтобы иметь больше времени на изучение русского языка и математики.

Вчера : Учебный год в ялтинских школах завершат 22 мая, а выпускные могут отменить. Подробнее об этом, а также о других важных моментах окончания 2019-2020 учебного года рассказал начальник Управления образования Администрации города Ялта Ренард Кутковский.

Вторник, 21 апреля 2020 : Связывала и била кочергой: в Крыму у матери-садистки забрали детей. В Крыму у жительницы Ленинского района, систематически истязавшей старшего сына, забрали троих детей.

Вторник, 21 апреля 2020 : В Крыму цену квартиры для детей-сирот завысили на 760 тысяч рублей. В Джанкойском районе при покупке квартиры для льготной категории крымчан чиновники завысили стоимость квартиры более чем в 2,5 раза.