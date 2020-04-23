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Министр образования Крыма рассказала о способе сдачи экзаменов в этом году

Четверг
23 апреля 2020
12:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
23 апреля 2020


Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик рассказала о сроках и способе сдачи экзаменов в республике в текущем году.

Эту информацию она озвучила во время онлайн-пресс-конференции.

«На сегодняшний день от министерства просвещения есть четкая установка на то, что два обязательных экзамена в девятом классе (это – математика и русский язык) пройдут в форме основного государственного экзамена, – отметила министр. – Нужно сказать, что сессия государственной итоговой аттестации будет проходить с 8 июня по 31 июля. Формат экзамена будет тот же, по тем же требованиям, что и были, для того чтобы обеспечить объективность оценивания. Но есть определенные условия, когда дети будут сдавать эти экзамены у себя в образовательных организациях».

Лаврик добавила, что всероссийские проверочные работы для школьников в этом году отменены. «На сегодняшний день всероссийские проверочные работы перенесены на начало следующего учебного года. Они будут носить диагностический характер, и возможно, что они не будут оцениваться. Точно знаем, что в конце учебного года всероссийских проверочных работ не будет», – подчеркнула глава республиканского минобраза.

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Ранее в России сроки проведение Единого государственного экзамена для 11-классников и Основного государственного экзамена для 9-классников были перенесены на июнь. Речи об отмене экзаменов на сегодняшний день не идет.

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