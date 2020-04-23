Медики наблюдают почти за тысячей прибывших из-за рубежа крымчан

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом на заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.
«По медицинским наблюдением сегодня находятся 962 человека, прибывшие из-за рубежа. Планово снижается количество лиц, находящихся под меднаблюдением. За сутки взято под наблюдение 84 человека, это связано с появлением пяти зараженных коронавирусом. Снято с наблюдения 434 человека, нарастающим итогом снято с наблюдения 4326 человек. На дому находятся 803 человека, в стационарах – 63, поступило 8, выписано 20 человек», - сказала Елена Романовская.
Кроме того, около сотни человек сейчас помещены в обсерваторы.
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«В обсерваторах находятся 98 человек, в евпаторийском - 84, 14 - в Ялте. В Евпатории развернут дополнительный обсерватор до 150 коек. Пока емкости хватает. Кроме того сегодня будет проверен на готовность санаторий «Прибой», - сказала Елена Романовская.
Число заболевших на территории Крымского полуострова достигло 78 человек: 53 в Республике Крым и 25 - в Севастополе. Причем только за 22 апреля на территории полуострова COVID-19 выявили у 12 человек.
По последним данным, в Росcии 62,7 тыс. инфицированных, из них почти 4,9 тыс. выздоровели и 555 скончались.
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