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Медики наблюдают почти за тысячей прибывших из-за рубежа крымчан

Четверг
23 апреля 2020
18:28

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Апрель 2020
23 апреля 2020


Медики наблюдают почти за тысячей прибывших из-за рубежа крымчан

© strana.ru

В Крыму почти 1000 человек находятся под наблюдением медиков, поскольку контактировали с лицами, зараженными коронавирусом.

Об этом на заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.

«По медицинским наблюдением сегодня находятся 962 человека, прибывшие из-за рубежа. Планово снижается количество лиц, находящихся под меднаблюдением. За сутки взято под наблюдение 84 человека, это связано с появлением пяти зараженных коронавирусом. Снято с наблюдения 434 человека, нарастающим итогом снято с наблюдения 4326 человек. На дому находятся 803 человека, в стационарах – 63, поступило 8, выписано 20 человек», - сказала Елена Романовская.

Кроме того, около сотни человек сейчас помещены в обсерваторы.

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«В обсерваторах находятся 98 человек, в евпаторийском - 84, 14 - в Ялте. В Евпатории развернут дополнительный обсерватор до 150 коек. Пока емкости хватает. Кроме того сегодня будет проверен на готовность санаторий «Прибой», - сказала Елена Романовская.

Число заболевших на территории Крымского полуострова достигло 78 человек: 53 в Республике Крым и 25 - в Севастополе. Причем только за 22 апреля на территории полуострова COVID-19 выявили у 12 человек. 

По последним данным, в Росcии 62,7 тыс. инфицированных, из них почти 4,9 тыс. выздоровели и 555 скончались.

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