Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на утро 23 апреля

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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2020
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23 апреля 2020
Новых случаев за ночь зарегистрировано не было.
Всего с начала года в городе было обнаружено 25 случаев заболевания, семь из них – днем 22 апреля, это люди, заразившиеся от пациента с COVID-19 в больнице имени Даши Севастопольской. Пятеро пациентов уже выздоровели.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 110 человек. Под наблюдением по месту жительства 1679 человек.
В пансионате «Изумруд», который действует в режиме обсерватора, находятся медработники четвертой горбольницы. Под медицинским наблюдением в Свято-Георгиевском монастыре находится 21 человек – туда заходил паломник, у которого позже был выявлен коронавирус.
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Как сообщалось ранее, сегодня в Севастополе заработает собственная лаборатория по тестированию анализов на коронавирус. В первую очередь специалисты обследуют врачей, которые работают с пациентами с COVID-19.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму два новых случая коронавирусной инфекции. По состоянию на 23 апреля в Крыму зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
Сегодня: В борьбе с коронавирусом россияне стали активно скупать соль. На фоне пандемии коронавируса в России фиксируется повышенный спрос на пищевую соль.
Вчера: Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции. В крымских городах наблюдается низкий индекс самоизоляции.
Вчера: В Севастополе открыли центр тестирования на COVID-19. В Севастополе открыли городскую лабораторию по тестированию на коронавирус.
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