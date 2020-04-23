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Коронавирус в Крыму

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Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка на утро 23 апреля

Четверг
23 апреля 2020
09:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
23 апреля 2020


В Севастополе по состоянию на утро 23 апреля в стационаре инфекционной больницы находятся 20 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Новых случаев за ночь зарегистрировано не было.

Всего с начала года в городе было обнаружено 25 случаев заболевания, семь из них – днем 22 апреля, это люди, заразившиеся от пациента с COVID-19 в больнице имени Даши Севастопольской. Пятеро пациентов уже выздоровели.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 110 человек. Под наблюдением по месту жительства 1679 человек.

В пансионате «Изумруд», который действует в режиме обсерватора, находятся медработники четвертой горбольницы. Под медицинским наблюдением в Свято-Георгиевском монастыре находится 21 человек – туда заходил паломник, у которого позже был выявлен коронавирус.

Читайте: В России начали применять ингаляции для лечения COVID-19

Как сообщалось ранее, сегодня в Севастополе заработает собственная лаборатория по тестированию анализов на коронавирус. В первую очередь специалисты обследуют врачей, которые работают с пациентами с COVID-19.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму два новых случая коронавирусной инфекции. По состоянию на 23 апреля в Крыму зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.

Сегодня: В борьбе с коронавирусом россияне стали активно скупать соль. На фоне пандемии коронавируса в России фиксируется повышенный спрос на пищевую соль.

Вчера: Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции. В крымских городах наблюдается низкий индекс самоизоляции.

Вчера: В Севастополе открыли центр тестирования на COVID-19. В Севастополе открыли городскую лабораторию по тестированию на коронавирус.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/23/koronavirus-v-sevastopole-operativnaya-svodka-na-utro-23-aprelya-130651/

 
 

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