Кислородный концентратор из Франции доставят в больницу Симферополя

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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23 апреля 2020
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
«Нам известно уже, что пересек границу кислородный концентратор из Франции. Он сейчас проходит процедуру ростаможки, – сообщила она. – Несмотря на то, что исполнение контракта 30 мая, мы с подрядчиком связь держим и надеемся, что через неделю сможем получить концентратор уже в Крыму и начинать его монтирование».
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Вице-премьер пояснила, что подключение такого концентратора даст дополнительные 180 точек доступа кислорода.
Ранее Симферопольская городская клиническая больница №7 получила более 100 млн рублей из федерального бюджета на мероприятия по борьбе с коронавирусом.
Кислородный концентратор – аппарат для выделения и концентрации молекул кислорода и его подачи в виде потока чистого кислорода.
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