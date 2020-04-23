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Кислородный концентратор из Франции доставят в больницу Симферополя

Четверг
23 апреля 2020
17:13

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
23 апреля 2020


Кислородный концентратор, который заказали для Симферопольской городской клинической больницы №7, уже проходит таможенные процедуры и скоро прибудет в Крым.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

«Нам известно уже, что пересек границу кислородный концентратор из Франции. Он сейчас проходит процедуру ростаможки, – сообщила она. – Несмотря на то, что исполнение контракта 30 мая, мы с подрядчиком связь держим и надеемся, что через неделю сможем получить концентратор уже в Крыму и начинать его монтирование».

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Вице-премьер пояснила, что подключение такого концентратора даст дополнительные 180 точек доступа кислорода.

Ранее Симферопольская городская клиническая больница №7 получила более 100 млн рублей из федерального бюджета на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Кислородный концентратор – аппарат для выделения и концентрации молекул кислорода и его подачи в виде потока чистого кислорода.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/23/kislorodnyi-kontsentrator-iz-frantsii-dostavyat-v-bolnitsu-simferopolya-130667/

 
 

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