Какие предприятия и магазины возобновят работу в Крыму с 1 мая

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С 1 мая в Крыму возобновят работу салоны красоты, автомагазины, предприниматели, продающие стройматериалы, а также мастерские по ремонту обуви, компьютеров и другие организации.

Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк.

Предприятия смогут открыться после подачи соответствующего уведомления о возобновлении работы. Порядок подачи заявлений будет опубликован на сайте правительства в пятницу.

«Будет разрешено работать организациям и индивидуальным предпринимателям, которые предоставляют парикмахерские услуги, салоны красоты, предприниматели, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе ремонт обуви и химчистка; предприниматели, осуществляющие торговлю строительными материалами… магазины сантехники; предприятия, осуществляющие кадастровую деятельность, деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, а также организации, осуществляющие торговлю автомобилями и автозапчастями», - сообщил Гоцанюк.

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В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что перечень предприятий, которые заработают с 1 мая, может дополняться.

В Крыму накануне зарегистрировали пять заболевших COVID-19, число зараженных с начала пандемии в регионе достигло 53.

Севастополе с начала года обнаружено 25 случаев заболевания. Семь из них выявили днем 22 апреля. Это люди, заразившиеся от пациента с коронавирусом в больнице имени Даши Севастопольской.

Таким образом, общее число заболевших на территории Крымского полуострова достигло 78 человек.

По последним данным, в Росcии 62,7 тыс. инфицированных, из них почти 4,9 тыс. выздоровели и 555 скончались.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В Севастополе откроют парикмахерские и стоматологические кабинеты. Власти Севастополя готовы постепенно разрешать работать бизнесу.

Вчера : Аксенов пообещал разрешить в Крыму работу предприятий сферы услуг. Власти Крыма намерены возобновить работу большей части предприятий сферы услуг в республике с мая.

Вчера : Падение цен на нефть ожидаемо не повлияло на стоимость бензина в Крыму. Резкое падение цен на нефть на международном рынке и снижение внешней конъюнктуры может привлечь в Крым российских поставщиков топлива, что, в свою очередь, может снизить цены на бензин в регионе.

Вчера : В Севастополе приняли второй пакет мер помощи бизнесу. В Севастополе приняли второй паркет мер поддержки бизнеса.