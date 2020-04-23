Из крымской статотчетности исчезают дорогие продукты

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Крымстат опубликовал средние мартовские цены на наиболее популярные продукты в нескольких городах Крыма.

Ситуация по сравнению с прошлым годом изменилась – как по сути, так и по форме подачи информации.

Будем сравнивать с ценами августа прошлого года – пиком курортного сезона, когда власть докладывала о рекордах посещаемости, очередной количественной победе, а владельцы пансионатов и точек общепита – о снижении выручки.

Что касается статистических данных по продуктам питания, то можно заметить: по сравнению с прошлым летом некоторые виды продуктов просто исчезли из нынешнего реестра, причем те, цены на которые по субъективному впечатлению, выросли особенно значительно. В списке теперь нет бескостной говядины, мяса индейки, стаканчика кофе, ужина в ресторане.

Керчь перестала быть самым дешевым городом сразу после открытия движения по Крымскому мосту. Теперь не менее половины отдыхающих прибывают в Крым автомобилями, а значит, проезжают через Керчь и не обязательно доезжают до Евпатории и Ялты. И в начале путешествия по Крыму деньги еще не экономят. Конечно, этим воспользовалась местная торговля.

В среднем по Крыму литр молока стоит теперь 69,57 руб (подорожал на 3 руб), мартовская цена в Симферополе – 67,09 руб, в Керчи – 76,91. Примерно такой же разрыв по сырам – 591 руб/кг в Евпатории и Симферополе, 633 – в Керчи).

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Зато яйца куриные в Керчи продавались на рубль дешевле, чем в Ялте, где десяток стоил 67,81 руб. Картофель в марте продавали везде по 31-32 руб/кг.

Коньяк и шампанское исчезли из списка, водка в Симферополе и Евпатории стоит 676 руб/л, в Керчи на 3 руб дороже, рекорд держит Ялта – 691 руб/л.

Прошлым летом обед в столовой в августе был самым дешевым в Симферополе – 431 руб с человека, (подешевев за год на 50 руб). В Керчи он тогда тоже подешевел до 577 (против 641 в 2018 году). В марте Керчь отыгралась – 602 руб, Симферополь по-прежнему дешевле других – 435 руб с человека, в Евпатории и Ялте пообедать можно было за 565 руб.

Более существенный разброс отмечен на товары для детей: например, пеленки для новорожденных в Евпатории в марте стоили 174 руб, а в Ялте – 308 руб.

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