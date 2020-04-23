Глава управления Госстройнадзора Крыма задержан за покушение на взятку

В Крыму задержали начальника управления Службы государственного строительного надзора РК, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба крымского Следкома.

Ранее сообщалось, что должностные лица Службы государственного строительного надзора РК - заведующий отделом и главный консультант отдела, потребовали от представителя частной фирмы на протяжении пяти лет передавать им взятки за общее покровительство при осуществлении надзора за жилым комплексом «Евпатория».

Для перечисления средств они предоставили расчетный счет, открытый в банке на подконтрольный им субъект предпринимательской деятельности. После перечисления денег их задержали.

За покушение на получение взятки через посредника в особо крупном размере главе управления грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Следователи выяснили, что служащий требовал от нескольких подчиненных, чтобы те принуждали частных застройщиков заключать договоры на услуги строительного надзора с «нужной» коммерческой организацией - ООО «Крымская служба технического заказчика». Такие указания в марте он давал неоднократно.

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«В качестве посредника на получение взятки в интересах начальника управления выступил директор ООО «Крымская служба технического заказчика»: в ходе личной встречи он потребовал заключить фиктивный договор между ООО «КСТЗ» и ООО «Петрокомплект» об оказании услуг по осуществлению строительного контроля в процессе возведения жилого комплекса «Евпатория» в размере 200 тысяч рублей ежемесячно на протяжении всего периода строительства», - рассказали о махинациях в СК.

Так как строительство объекта должно было продолжаться пять лет, служащие рассчитывали получить за этот период более 12 млн рублей.

Сразу после получения первой части взятки служащих задержали и заключили под стражу.

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