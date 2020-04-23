Евпаториец пытался сжечь дом девушки из ревности

В Евпатории полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в поджоге.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Так, в дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории обратилась 28-летняя местная жительница с сообщением о том, что неизвестный в вечернее время пытался поджечь ее домовладение.

На место происшествия незамедлительно был направлен дежурный автопатруль и следственно-оперативная группа полиции. По «горячим следам» злоумышленник был задержан. Им оказался 38-летний ранее судимый за имущественные преступления евпаториец.

Как пояснил задержанный, после ссоры с девушкой в порыве ревности он решил спалить ее дом. Для этих целей на ближайшей автозаправке он приобрел машинное масло.К счастью, подозреваемый, бросив бутылки с жидкостью, в окна не попал. От преступных действий пострадал только фасад здания и проем окна.

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В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г.Евпатории по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Подозреваемый задержан.

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