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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Чиновник администрации Евпатории пойдет под суд за 26 млн рублей ущерба городу

Четверг
23 апреля 2020
14:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Апрель 2020
23 апреля 2020


Перед судом предстанет руководитель одного из структурных подразделений администрации Евпатории, обвиняемый в превышении должностных полномочий.

Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Крыма.

Прокуратура г. Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из структурных подразделений  местной администрации.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, в начале декабря 2018 года департаментом городского хозяйства администрации г. Евпатории заключены 3 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке документации по реконструкции улично-дорожной сети города.

При этом обвиняемый, являясь в указанный период заместителем начальника данного департамента, с целью создания видимости эффективности деятельности, своевременного освоения бюджетных средств, достоверно зная, что работы подрядчиком в полном объеме не выполнены, подписал акты об их приемке.

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На основании этих документов администрация г. Евпатории необоснованно перечислила более 26 млн рублей на расчетный счет подрядной организации.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд Республики Крым для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой г. Евпатории.

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