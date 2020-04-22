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Происшествия -> Криминал

Жительница Алушты украла «виртуальную реальность»

Среда
22 апреля 2020
14:51

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Алушта

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


В Алуште полиция задержала 25-летнюю местную жительницу, укравшую из магазина цифровых товаров шлем виртуальной реальности и два контроллера для игровой приставки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г.Алуште при проведении оперативно-розыскных мероприятии была установлена 25-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении кражи из магазина.

По имеющимся данным, злоумышленница, стоя в очереди, чтобы оплатить выбранный ею товар в магазине по продаже компьютерной и мобильной техники, приметила на кассе пакет с коробками с маркой известного бренда. Оплатив свою покупку, гражданка воспользовалась моментом, когда продавец отвлекся на другого покупателя, и похитила пакет с чужим имуществом, после чего скрылась.

К радости злоумышленницы, в пакете находились новенькие система виртуальной реальности и комплект из двух контроллеров. Сумма причиненного торговому заведению ущерба составила более 26 тысяч рублей.

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При попытке продать похищенное имущество подозреваемая была задержана полицейскими.

Отделом дознания ОМВД России по Алуште в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемой может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу.

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