Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму

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Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал.

Как сообщается Mash, 47-летний Ошарин 25 марта уехал на такси в Ялту, где его видели в последний раз 30 марта. Существует видео, на кадрах которого, по всей видимости, Ошарин выходит из такси, но лица его там не видно.

По данным телеграм-канала, чиновника искали и не нашли ни в больницах, ни в моргах. Заявления от родственников не поступало. Родственники хватились Ошарина, по предварительным данным, только 18 апреля и обратились в полицию.

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Леонида Ошарина назначили на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы в 2018 году. До этого Ошарин был директором Московского академического театра им Вл. Маяковского, директором «Et Cetera» и руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

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