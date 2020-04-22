Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, МК
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22 апреля 2020
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Как сообщается Mash, 47-летний Ошарин 25 марта уехал на такси в Ялту, где его видели в последний раз 30 марта. Существует видео, на кадрах которого, по всей видимости, Ошарин выходит из такси, но лица его там не видно.
По данным телеграм-канала, чиновника искали и не нашли ни в больницах, ни в моргах. Заявления от родственников не поступало. Родственники хватились Ошарина, по предварительным данным, только 18 апреля и обратились в полицию.
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Леонида Ошарина назначили на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы в 2018 году. До этого Ошарин был директором Московского академического театра им Вл. Маяковского, директором «Et Cetera» и руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Пропавших под Симферополем подростков нашли. Полицейские отыскали троих несовершеннолетних мальчиков, которые сутки назад ушли из дома в одном из сел Симферопольского района неизвестном направлении.
Вчера: Трое школьников пропали в Симферопольском районе Крыма. Сотрудники полиции разыскивают троих несовершеннолетних, которые более суток назад ушли из дома в Симферопольском районе и до сих пор не вернулись.
Вчера: В Симферополе в квартире пенсионерки загорелась мебель. 20 апреля в 14.32 поступило сообщение с информацией о возгорании в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Крылова в городе Симферополь.
Вчера: Такси и внедорожник лоб в лоб столкнулись на трассе Симферополь - Ялта. На трассе Симферополь-Ялта, недалеко от пансионата «Ай-Даниль», произошло ДТП с участием такси и внедорожника.
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