Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму

Среда
22 апреля 2020
07:10

Использованы материалы: Новости Крыма, МК

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму

© mk.ru

Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал.

Как сообщается Mash, 47-летний Ошарин 25 марта уехал на такси в Ялту, где его видели в последний раз 30 марта. Существует видео, на кадрах которого, по всей видимости, Ошарин выходит из такси, но лица его там не видно.

По данным телеграм-канала, чиновника искали и не нашли ни в больницах, ни в моргах. Заявления от родственников не поступало. Родственники хватились Ошарина, по предварительным данным, только 18 апреля и обратились в полицию.

Читайте: Четыре автомобиля столкнулись под Джанкоем

Леонида Ошарина назначили на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы в 2018 году. До этого Ошарин был директором Московского академического театра им Вл. Маяковского, директором «Et Cetera» и руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Пропавших под Симферополем подростков нашли. Полицейские отыскали троих несовершеннолетних мальчиков, которые сутки назад ушли из дома в одном из сел Симферопольского района неизвестном направлении.

Вчера: Трое школьников пропали в Симферопольском районе Крыма. Сотрудники полиции разыскивают троих несовершеннолетних, которые более суток назад ушли из дома в Симферопольском районе и до сих пор не вернулись.

Вчера: В Симферополе в квартире пенсионерки загорелась мебель. 20 апреля в 14.32 поступило сообщение с информацией о возгорании в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Крылова в городе Симферополь.

Вчера: Такси и внедорожник лоб в лоб столкнулись на трассе Симферополь - Ялта. На трассе Симферополь-Ялта, недалеко от пансионата «Ай-Даниль», произошло ДТП с участием такси и внедорожника.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/zamministra-kultury-moskvy-propal-v-krymu-130597/

 
 

Происшествия, ДТП, пожары

Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму

Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму

Трое школьников пропали в Симферопольском районе Крыма

Трое школьников пропали в Симферопольском районе Крыма

Возле Ялты лоб в лоб столкнулись такси и внедорожник

Возле Ялты лоб в лоб столкнулись такси и внедорожник

Количество лесных пожаров в Крыму выросло в шесть раз

Количество лесных пожаров в Крыму выросло в шесть раз

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть
СЮЖЕТ
Водный кризис

Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть

Тренды недели

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.