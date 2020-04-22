Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
— За истекшие сутки на полуострове было ликвидировано 4 пожара, из них 3 в жилом секторе и 1 в нежилом, — уточнили в пресс-службе.
По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидировано 1247 пожаров, из них 752 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора. Всего на пожарах было эвакуировано 973 человека.
Читайте: Роспотребнадзор рассказал об использовании мыла
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В России останавливают плановую вакцинацию - могут возникнуть вспышки опасных болезней. В некоторых регионах России фактически приостановлена плановая вакцинация. Это случилось после того, как федеральные власти сообщили, что считают такую приостановку целесообразной до окончания эпидемии коронавируса, хотя и не сообщили, почему.
Вчера: Гендиректор ВОЗ о COVID-19: самое сложное еще впереди. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус предостерегает, что основная борьба с коронавирусом еще впереди, сообщает Радіо Свобода.
Вчера: В России начали применять ингаляции для лечения COVID-19. Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией ингаляциями гелия и оксида азота дало первые результаты.
Вчера: В Крыму тесты на COVID-19 сдали больше 7500 крымчан. За последние сутки в Крыму 81 человек был исследован на коронавирусную инфекцию, один анализ дал положительный результат.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/za-sutki-v-krymu-potushili-chetyre-pozhara-130603/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Опубликован список уловок мошенников для наживы на теме коронавируса
08:51 В Ялте мужчина продавал фейковые «карантинные» справки для работы
08:48 За сутки в Крыму потушили четыре пожара
08:45 Опубликован список уловок мошенников для наживы на теме коронавируса
08:44 В России останавливают плановую вакцинацию - могут возникнуть вспышки опасных болезней
08:41 Все равно едут: как власти Крыма пытаются закрыть полуостров
08:12 Симферополец торговал марихуаной, выращенной на своей даче
08:02 Власти Ялты уже хотят возобновить работу объектов без массового скопления людей
07:10 Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму