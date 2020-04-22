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Происшествия -> Проблемы здравоохранения

За сутки в Крыму потушили четыре пожара

Среда
22 апреля 2020
08:48

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


За прошедшие сутки на полуострове было ликвидировано 4 пожара.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

— За истекшие сутки на полуострове было ликвидировано 4 пожара, из них 3 в жилом секторе и 1 в нежилом, — уточнили в пресс-службе.

По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидировано 1247 пожаров, из них 752 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора. Всего на пожарах было эвакуировано 973 человека.

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