Все равно едут: как власти Крыма пытаются закрыть полуостров

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Глава Крыма Сергей Аксенов 20 апреля записал видеообращение с призывом к россиянам не ехать в Крым из-за угрозы коронавируса.

В своем видеообращении Сергей Аксенов призвал россиян, приезжающих в Крым, придерживаться режима самоизоляции и напомнил, что местные предприятия сферы услуг, в том числе отели и кафе, закрыты. На заседании оперативного штаба глава Крыма анонсировал полную проверку тех, кто прибывает на полуостров, и высказался за усиление ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала о госпитализации пассажира поезда Москва–Симферополь с подозрением на коронавирусную инфекцию. По ее словам, при заполнении анкеты этот пассажир подтвердил, что находился в контакте с человеком, у которого был ранее обнаружен коронавирус. В итоге все, кто оказался в одном вагоне с потенциально инфицированным, были помещены под медицинское наблюдение. Это 11 человек: пассажиры, проводники и сотрудники полиции, которые сопровождали поезд.

На этом фоне приехавший во время карантина в Крым ​Михаил Жуковицкий призвал россиян приезжать на полуостров, чтобы переждать карантин:

«Прилетайте ко мне в Крым. Здесь здорово. Как только вы выйдете из аэропорта: солнце, +18, воздух. Сразу возьмете в аренду машину. И через полтора часа будете в моей деревеньке у моря. Куда поселиться – подскажу. Вчера был 18 день отдыха в Крыму… Сам я перед вылетом сюда анализировал, куда бы податься: Минводы, Сочи, Пятигорск. Выбор сделал абсолютно правильный. Здесь совсем нет людей. Нет и полиции, Росгвардии. Никто не покушается на свободу. Я спокойно передвигаюсь по всему региону. Внутренние рейсы летают. Велкам».

Председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александр Бурдонов высказал мнение, что властям полуострова стоило бы открыть по крайней мере часть отелей и официально принимать туристов ради контроля над распространением коронавируса.

– Это нормальное явление: в Крыму весна, тепло – почему бы не поехать? Стоит ожидать всплеска также на майские праздники. Если едут командировочные, я не вижу проблем. При этом в гостиницах до 1 июня действительно не поселишься. Мы вносили предложение: если отель подтверждает, что соблюдает все меры и готов в случае выявления заражения обеспечивать изоляцию на 14 дней – таким будет и минимальный срок поселения – то надо позволить ему работать. Ведь люди все равно едут, и если не держать их под контролем, они после пересечения моста просто рассосутся по частному сектору, и потом их не выловишь. Много частников есть на сайтах объявлений, но их не отслеживают. Конечно, желательно было бы подождать с приемом туристов до 1 июня. Вряд ли в ближайшее время улучшится ситуация в Москве, а оттуда к нам едет почти 40% туристического потока.

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Александр Бурдонов подчеркивает, что при условии открытого Керченского моста и аэропорта Симферополя выступает за отслеживание всех прибывающих в Крым путешественников, в том числе с помощью мобильного трекинга.

Глава Крыма действительно не вправе закрывать Керченский мост и аэропорт, утверждает руководитель «Института региональной экспертизы» в России Дмитрий Михайличенко.

– Де-юре такой возможности у Сергея Аксенова нет. Российские регионы уже пытались перекрывать дороги, но премьер-министр Михаил Мишустин их одернул и сказал, что это дело федерального центра. Однако мы знаем, что в условиях жесткой централизации власти региональные чиновники согласуют все решения с полномочными представителями президента и федеральным центром. Поэтому губернаторы часто пытаются решить эти проблемы с помощью простых высказываний. Как показывает практика, в том числе и в Крыму, в большинстве случаев люди им верят. Это может быть незаконно, нарушает какие-то права, но с властью никто связываться не хочет. Реалии пандемии требуют жестких действий и непопулярных решений. Понятно, что люди хотят отдохнуть в Крыму, но важно не допустить распространения пандемии.

Между тем глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил о том, что сотрудники транспортной полиции будут составлять административные протоколы в отношении жителей российских регионов, которые прибывают в Крым на самолете или поезде без соответствующего разрешения. За это могут или вынести предупреждение, или оштрафовать на сумму от одной до тридцати тысяч рублей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Воскресенье, 19 апреля 2020 : В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона. Меньше шезлонгов, кабинки из плексигласа и регулярная дезинфекция песка – эти и другие меры предложили в министерстве культуры Италии, чтобы частично обеспечить курортные сезон для итальянцев.

Воскресенье, 19 апреля 2020 : Власти снова пообещали помочь туристическому бизнесу Крыма пережить коронакризис. В Крыму утверждены дополнительные льготы для предпринимателей и принят «Налог на профессиональный доход».

Пятница, 17 апреля 2020 : Туристическую отрасль возможно ждет большой отложенный спрос. После снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции у россиян появится огромный туристический спрос.

Пятница, 17 апреля 2020 : Ставку налога для турбизнеса, работающего по «упрощенке», снизят в два раза. В Крыму в первом чтении внесены изменения в Закон о специальных налоговых режимах, куда в том числе по представлению Министерства курортов и туризма РК вошло снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий туротрасли.