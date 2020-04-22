Возле берегов Феодосии больше суток ищут пропавшего дайвера

В акватории бухты «Двухякорная» в поселке Орджоникидзе спасатели ищут пропавшего во время подводной охоты мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

По информации ведомства, сообщение о пропаже дайвера поступило накануне в 8:30. К месту происшествия выехала дежурная смена сотрудников Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе пяти человек.

«Водолазной группой на месте происшествия было обследовано дно акватории бухты «Двухякорная» площадью около 60000 квадратных метров. На воду спустили маломерное судно, с помощью которого спасателями обследована вся акватории бухты «Двухякорная». Также, на катере были обследованы все бухты вплоть до пгт. Коктебель», - цитирует пресс-служба министра МЧС Крыма Сергея Шахова.

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Ранее в конце лета прошлого года в Сакском районе Крыма спасатели обнаружили тело погибшего накануне дайвера.

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