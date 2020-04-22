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Происшествия -> Спасение на водах

Возле берегов Феодосии больше суток ищут пропавшего дайвера

Среда
22 апреля 2020
13:08

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Феодосия

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


В акватории бухты «Двухякорная» в поселке Орджоникидзе спасатели ищут пропавшего во время подводной охоты мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

По информации ведомства, сообщение о пропаже дайвера поступило накануне в 8:30. К месту происшествия выехала дежурная смена сотрудников Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе пяти человек.

«Водолазной группой на месте происшествия было обследовано дно акватории бухты «Двухякорная» площадью около 60000 квадратных метров. На воду спустили маломерное судно, с помощью которого спасателями обследована вся акватории бухты «Двухякорная». Также, на катере были обследованы все бухты вплоть до пгт. Коктебель», - цитирует пресс-служба министра МЧС Крыма Сергея Шахова.

Читайте: Под Алуштой спасатели достали из ледяной воды пьяного мужчину, уплывшего от берега

Ранее в конце лета прошлого года в Сакском районе Крыма спасатели обнаружили тело погибшего накануне дайвера.

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Понедельник, 4 ноября 2019: В Крыму продолжают искать пропавшего под Алуштой рыбака. Спасатели продолжают поиски рыбака, пропавшего в Черном море у берегов Алушты.

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