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Власти Ялты уже хотят возобновить работу объектов без массового скопления людей

Среда
22 апреля 2020
08:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


Власти Ялты уже хотят возобновить работу объектов без массового скопления людей

© crimeahouses.com.ua

Ялтинские власти попросили руководство Крыма возобновить работу небольших предприятий сферы торговли и обслуживания.

Об этом глава администрации города Иван Имгрунт сообщил в ходе skype-конференции с представителями местного малого и среднего бизнеса.

«Мы обратилась к главе Республики Крым с просьбой возобновить работу небольших мастерских, парикмахерских, магазинов одежды и других предприятий, где нет массового скопления людей», – заявил он.

По словам Имгрунта, он искренне надеется на положительное решение этого вопроса, «потому что сейчас это крайне необходимо не только для бизнеса, но и для местных жителей». «В то же время хотелось бы в очередной раз напомнить, что окончательное снятие ограничительных мер напрямую зависит от эпидемиологической обстановки и в большей степени – от поведения и сознательности граждан», – добавил глава администрации.

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Учитывая просьбы предпринимателей, он также пообещал провести конкурсы по размещению НТО и по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий (грантов).

«Оба конкурса обязательно состоятся, пусть даже в режиме онлайн, – заверил Имгрунт. – Представители малого и среднего бизнеса являются фундаментом благополучия нашего города, основой налоговых поступлений, от них во многом зависит экономика региона и сохранение рабочих мест. При этом именно они сегодня пострадали больше всего и наша общая задача – найти рычаги для поддержки предпринимателей».

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