Власти считают что темп прироста зараженных в Крыму выше, чем в Москве

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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22 апреля 2020
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Причина такого положения дел - небольшой объем тестирования на коронавирус и высокий темп миграционных процессов в Крыму. Об этом заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
На данный момент на Крымском полуострове выявлено 69 человек, заразившихся COVID - 51 на территории Республики Крым и 18 - в Севастополе.
«Средний темп прироста лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в среднем по республике за последние пять недель у нас составляет плюс 18%», - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19.
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По данным Пеньковской, данный темп прироста выше, чем в Москве.
Не утешает и тот факт, что общий уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму ниже, чем в соседних регионах.
Так, по данным Роспотребнадзора, в Краснодарском крае и Ростовской области этот показатель равен 8 случаям на 1000 человек, а в Крыму - 2,7.
«Это не значит, что у нас ситуация очень благоприятная, у нас большой миграционный процесс и не такой большой объем тестирования на сегодняшний день», - сказала Пеньковская.
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