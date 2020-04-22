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Коронавирус в Крыму

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Власти считают что темп прироста зараженных в Крыму выше, чем в Москве

Среда
22 апреля 2020
14:33

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


Власти считают что темп прироста зараженных в Крыму выше, чем в Москве

© pixabay.com

Распространение COVID-19 на полуострове происходит довольно быстро, подобное развитие событий нельзя назвать благоприятным.

Причина такого положения дел - небольшой объем тестирования на коронавирус и высокий темп миграционных процессов в Крыму. Об этом заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

На данный момент на Крымском полуострове выявлено 69 человек, заразившихся COVID - 51 на территории Республики Крым и 18 - в Севастополе.

«Средний темп прироста лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в среднем по республике за последние пять недель у нас составляет плюс 18%», - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19.

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По данным Пеньковской, данный темп прироста выше, чем в Москве.

Не утешает и тот факт, что общий уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму ниже, чем в соседних регионах.

Так, по данным Роспотребнадзора, в Краснодарском крае и Ростовской области этот показатель равен 8 случаям на 1000 человек, а в Крыму - 2,7.

«Это не значит, что у нас ситуация очень благоприятная, у нас большой миграционный процесс и не такой большой объем тестирования на сегодняшний день», - сказала Пеньковская.

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