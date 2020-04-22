Власти решили продлить отопительный сезон в Симферополе

В Симферополе решили пока не заканчивать отопительный сезон.

Об этом в Facebook сообщил начальник отдела информационного обеспечения управления информационной политики администрации Андрей Черниченко.

«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни среднесуточные температурные показатели понизятся. В связи с этим администрацией Симферополя принято решение отложить завершение отопительного сезона. Многоквартирные дома и социальные объекты будут отапливаться в прежнем режиме», - написал Андрей Черниченко.

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Как ранее сообщалось, накануне власти Симферополя оповестили, что отопительный сезон в жилом фонде крымской столицы будет завершен в среду, 22 апреля с 8 утра, а в учреждениях образования, здравоохранения и социально-культурного назначения отопление должны были отключить в 8 часов утра 23 апреля.

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