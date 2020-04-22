Власти решили продлить отопительный сезон в Симферополе

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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22 апреля 2020
Об этом в Facebook сообщил начальник отдела информационного обеспечения управления информационной политики администрации Андрей Черниченко.
«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни среднесуточные температурные показатели понизятся. В связи с этим администрацией Симферополя принято решение отложить завершение отопительного сезона. Многоквартирные дома и социальные объекты будут отапливаться в прежнем режиме», - написал Андрей Черниченко.
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Как ранее сообщалось, накануне власти Симферополя оповестили, что отопительный сезон в жилом фонде крымской столицы будет завершен в среду, 22 апреля с 8 утра, а в учреждениях образования, здравоохранения и социально-культурного назначения отопление должны были отключить в 8 часов утра 23 апреля.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Симферополе запретили ходить на кладбища. Власти Симферополя ввели временный запрет на посещение кладбищ из-за ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Сегодня: На крымском курорте пляж держится на деревянных опорах. В пгт Николаевка на западе полуострова набережная пришла в аварийное состояние: бетонные блоки и лестницы разбиты, а сама конструкция держится на деревянных опорах.
Сегодня: В Симферополе снесли 30 нелегальных торговых ларьков. При этом большую часть собственники демонтировали добровольно.
Сегодня: Власти Ялты уже хотят возобновить работу объектов без массового скопления людей. Ялтинские власти попросили руководство Крыма возобновить работу небольших предприятий сферы торговли и обслуживания.
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