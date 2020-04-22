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Власти Крыма: коронавирус - это надолго

Среда
22 апреля 2020
20:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Апрель 2020
22 апреля 2020


Власти Крыма: коронавирус - это надолго

© Новости Крыма

Предприятиям сферы услуг в Крыму будут предъявляться новые жесткие требования для работы в условиях коронавируса.

Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Бизнес должен понимать, что он должен быть готов работать в новых условиях и работать по новым правилам. Помимо действующих санитарных правил будут утверждены соответствующие рекомендации, – сообщила Пеньковская. – И только в том случае, если бизнес готов обеспечить их выполнение, он сможет работать. Это должны понимать все – и субъекты хозяйствования, которые будут запускаться на рынок работы, и, в принципе, к этому должны относиться с пониманием все крымчане».

По ее словам, рекомендации по работе в условиях коронавируса разработаны на федеральном уровне. «Все требования прописаны федеральным центром. Есть позиции федеральной службы – они едины на всю страну. Они будут доведены до всех. И если субъект хозяйствования готов их выполнять и обеспечивает, гарантирует их выполнение, он может работать», – резюмировала Пеньковская.

Читайте: Крым присоединится к эксперименту с налогом для самозанятых с 1 июля

Глава Крым Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма намерены разрешить работу большей части предприятий сферы услуг в республике с мая.

Общее количество зараженных COVID-19 в Крыму составило 51, выздоровели 23. До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. Накануне Аксенов анонсировал возобновление деятельности ряда предприятий экономики республики с мая. Кроме того, власти приняли решение снизить для юридических лиц в два раза налог на имущество и транспортный налог на три месяца.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Российская нефть Urals уже стоит менее 12 долларов. Российская нефть марки Urals упала в цене до 11,59 долларов за баррель, пишет РБК.

Понедельник, 20 апреля 2020: Крымчанам пообещали максимальные выплаты по безработице в течение трех месяцев. Граждане Крыма, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в течение трех месяцев будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

Воскресенье, 19 апреля 2020: Потерявшие работу крымчане три месяца будут получать максимальные выплаты по безработице. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в течение трех месяцев будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

Воскресенье, 19 апреля 2020: Крым присоединится к эксперименту с налогом для самозанятых с 1 июля. Республика Крым присоединится к числу регионов, в которых проводится эксперимент по льготному налогообложению для самозанятых граждан.

 

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