В Ялте мужчина продавал фейковые «карантинные» справки для работы

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Правоохранители в Ялте возбудили несколько уголовных дел в отношении местного жителя, который изготавливал и продавал фиктивные справки от работодателя, позволяющие перемещаться по городу в период действия ограничений по коронавирусу.

Об этом сообщил замначальника полиции крымского МВД Александр Смаглин на заседании оперативного штаба по противодействию заболеванию.

«Вчера сотрудники МВД России по Ялте возбудили два уголовных дела в отношении лица, которое изготавливало такие фиктивные справки. Человек допрошен, он признался. Теперь отрабатываем лиц, которые успели приобрести эти справки и ими пользуются», – сказал Смаглин.

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По его словам, стоимость одной такой справки составляла три тысячи рублей. Смаглин добавил, что гражданам, которые приобрели и пользуются фиктивными справками, грозит административная ответственность.

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