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В Симферополе запретили ходить на кладбища

Среда
22 апреля 2020
12:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


В Симферополе запретили ходить на кладбища

© Новости Крыма

Власти Симферополя ввели временный запрет на посещение кладбищ из-за ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«На заседании городского оперативного межведомственного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение ввести временное ограничение на посещение кладбищ», – сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника управления административных органов города Сергея Роика.

Он отметил, что данный запрет – вынужденная мера, указав, что он не касается случаев погребения.

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Ранее сообщалось, что власти Алушты решили запретить продажу ряда ритуальных атрибутов. В местной администрации также решили усилить контроль за кладбищами.

До этого власти Крыма приняли решение ограничить посещение крымчанами кладбищ. Соответствующее решение принято по просьбе руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму Натальи Пеньковской.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: На крымском курорте пляж держится на деревянных опорах. В пгт Николаевка на западе полуострова набережная пришла в аварийное состояние: бетонные блоки и лестницы разбиты, а сама конструкция держится на деревянных опорах.

Сегодня: В Симферополе снесли 30 нелегальных торговых ларьков. При этом большую часть собственники демонтировали добровольно.

Сегодня: Власти Ялты уже хотят возобновить работу объектов без массового скопления людей. Ялтинские власти попросили руководство Крыма возобновить работу небольших предприятий сферы торговли и обслуживания.

Вчера: Власти Симферополя рассказали, когда в городе отключат отопление. Отопительный сезон в жилом фонде Симферополя будет завершен в среду, 22 апреля, сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Русин.

 

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