В Симферополе запретили ходить на кладбища

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Власти Симферополя ввели временный запрет на посещение кладбищ из-за ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«На заседании городского оперативного межведомственного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение ввести временное ограничение на посещение кладбищ», – сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника управления административных органов города Сергея Роика.

Он отметил, что данный запрет – вынужденная мера, указав, что он не касается случаев погребения.

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Ранее сообщалось, что власти Алушты решили запретить продажу ряда ритуальных атрибутов. В местной администрации также решили усилить контроль за кладбищами.

До этого власти Крыма приняли решение ограничить посещение крымчанами кладбищ. Соответствующее решение принято по просьбе руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму Натальи Пеньковской.

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