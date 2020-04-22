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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Симферополе снесли 30 нелегальных торговых ларьков

Среда
22 апреля 2020
10:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


При этом большую часть собственники демонтировали добровольно.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

За прошедшую неделю на территории Симферополя было демонтировано 30 незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

— Все 30 нестационарных торговых объектов были размещены на территории Симферополя без соответствующих разрешительных документов. Всего принято 70 постановлений о демонтаже НТО, — рассказал первый заместитель главы администрации города Сергей Бажан.

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При этом Сергей Бажан отметил, что 24 торговые конструкции были разобраны лицами, их установившими самостоятельно, 6 объектов пришлось демонтировать силами МБУ «Город» принудительно.

— Работы по наведению порядка продолжатся на текущей неделе, — подытожил первый заместитель главы администрации.

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Сегодня: Власти Ялты уже хотят возобновить работу объектов без массового скопления людей. Ялтинские власти попросили руководство Крыма возобновить работу небольших предприятий сферы торговли и обслуживания.

Вчера: Власти Симферополя рассказали, когда в городе отключат отопление. Отопительный сезон в жилом фонде Симферополя будет завершен в среду, 22 апреля, сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Русин.

Вчера: Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть. В Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма утверждают, что водообеспечение жителей Восточного Крыма остается стабильным.

Понедельник, 20 апреля 2020: В Крыму запретили планово отключать свет и воду на время самоизоляции. Глава республики Сергей Аксенов запретил отключения воды и электроэнергии для плановых работ, пока все люди сидят дома в режиме самоизоляции.

 

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