В Симферополе снесли 30 нелегальных торговых ларьков

При этом большую часть собственники демонтировали добровольно.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

За прошедшую неделю на территории Симферополя было демонтировано 30 незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

— Все 30 нестационарных торговых объектов были размещены на территории Симферополя без соответствующих разрешительных документов. Всего принято 70 постановлений о демонтаже НТО, — рассказал первый заместитель главы администрации города Сергей Бажан.

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При этом Сергей Бажан отметил, что 24 торговые конструкции были разобраны лицами, их установившими самостоятельно, 6 объектов пришлось демонтировать силами МБУ «Город» принудительно.

— Работы по наведению порядка продолжатся на текущей неделе, — подытожил первый заместитель главы администрации.

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