В Симферополе снесли 30 нелегальных торговых ларьков

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.
За прошедшую неделю на территории Симферополя было демонтировано 30 незаконно установленных нестационарных торговых объектов.
— Все 30 нестационарных торговых объектов были размещены на территории Симферополя без соответствующих разрешительных документов. Всего принято 70 постановлений о демонтаже НТО, — рассказал первый заместитель главы администрации города Сергей Бажан.
Читайте: В Крыму призвали не выгонять домашних животных из-за коронавируса
При этом Сергей Бажан отметил, что 24 торговые конструкции были разобраны лицами, их установившими самостоятельно, 6 объектов пришлось демонтировать силами МБУ «Город» принудительно.
— Работы по наведению порядка продолжатся на текущей неделе, — подытожил первый заместитель главы администрации.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Власти Ялты уже хотят возобновить работу объектов без массового скопления людей. Ялтинские власти попросили руководство Крыма возобновить работу небольших предприятий сферы торговли и обслуживания.
Вчера: Власти Симферополя рассказали, когда в городе отключат отопление. Отопительный сезон в жилом фонде Симферополя будет завершен в среду, 22 апреля, сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Русин.
Вчера: Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть. В Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма утверждают, что водообеспечение жителей Восточного Крыма остается стабильным.
Понедельник, 20 апреля 2020: В Крыму запретили планово отключать свет и воду на время самоизоляции. Глава республики Сергей Аксенов запретил отключения воды и электроэнергии для плановых работ, пока все люди сидят дома в режиме самоизоляции.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/v-simferopole-snesli-30-nelegalnyh-torgovyh-larkov-130585/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть
11:32 В Сакском районе Крыма раскрыли мошенническую схему с землей
11:12 Часть вернувшихся из Таиланда в Крым отказываются ехать в обсерватор
11:02 Прогноз из Крыма: летом эпидемия коронавируса пойдет на спад, осенью снова возобновится
10:54 В Крыму сокращаются запасы донорской крови
10:24 В Симферополе снесли 30 нелегальных торговых ларьков
10:03 В Крыму сразу пять новых случаев заражения коронавирусом
09:41 Рыбный промысел в Судаке калечит и убивает дельфинов
09:38 При реставрации музея в Симферополе «исчезли» 1,5 миллиона рублей