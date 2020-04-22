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Коронавирус в Крыму

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В Севастополе выявлен еще один больной COVID-19

Среда
22 апреля 2020
13:12

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


В Севастополе выявлен еще один случай заражения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«Сегодня мы получили еще один положительный результат теста. Этого пациента мы перевели из обсерватора «Изумруд» в инфекционную больницу, так как он был в контакте с другим пациентом, у которого подтвердился COVID-19. - подтвердил эту информацию ВРИО губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в Facebook. - У парня сначала был отрицательный первый анализ, вторая проба показала положительный результат».

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По словам Развожаева, контактная группа была установлена ранее и угрозы массового заражения нет.

В Севастополе 13 пациентов с COVID-19 находятся в инфекционной больнице, сейчас - уже 14 человек с подтвержденным диагнозом. Выздоровело пять человек.

Таким образом, число заболевших на территории Крымского полуострова достигло 70: 51 в Республике Крым и 19 - в Севастополе.

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