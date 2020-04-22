В Севастополе выявлен еще один больной COVID-19

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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22 апреля 2020
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«Сегодня мы получили еще один положительный результат теста. Этого пациента мы перевели из обсерватора «Изумруд» в инфекционную больницу, так как он был в контакте с другим пациентом, у которого подтвердился COVID-19. - подтвердил эту информацию ВРИО губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в Facebook. - У парня сначала был отрицательный первый анализ, вторая проба показала положительный результат».
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По словам Развожаева, контактная группа была установлена ранее и угрозы массового заражения нет.
В Севастополе 13 пациентов с COVID-19 находятся в инфекционной больнице, сейчас - уже 14 человек с подтвержденным диагнозом. Выздоровело пять человек.
Таким образом, число заболевших на территории Крымского полуострова достигло 70: 51 в Республике Крым и 19 - в Севастополе.
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Сегодня: Крым подал заявку на поставку 240 аппаратов ИВЛ. Республика Крым подала заявку в федеральный центр на поставку 240 единиц ИВЛ для лечения COVID-19.
Сегодня: Шесть неожиданных вещей, которые тоже надо дезинфицировать от COVID-19. Даже соблюдая режим самоизоляции и покидая квартиру в самых крайних случаях, можно подхватить коронавирусную инфекцию – достаточно просто надеть часы или пристегнуть поводок к ошейнику собаки.
Сегодня: Часть вернувшихся из Таиланда в Крым отказываются ехать в обсерватор. Некоторые крымчане, которые сегодня вернулись на полуостров в составе туристической группы из Таиланда, отказываются от помещения в обсерватор.
Сегодня: Прогноз из Крыма: летом эпидемия коронавируса пойдет на спад, осенью снова возобновится. Пандемия не остановится, пока большая часть населения планеты не переболеет новым вирусом, при этом для 80% болезнь пройдет незаметно.
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