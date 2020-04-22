В Севастополе водитель-наркоман устроил лобовое ДТП

В Севастополе водитель в состоянии наркотического опьянения устроил лобовое ДТП, в котором пострадал один человек.

Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.

По данным силовиков, 37-летний водитель автомобиля Peugeot лоб в лоб протаранил автомобиль KIA, за рулем которого находилась женщина. В результате ДТП она получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали.

Приехавшие на место сотрудники ДПС предложили мужчине пройти освидетельствование, однако тот отказался. В результате на него был составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

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Теперь ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение водительских на срок от полутора до двух лет. Кроме того, у мужчины не было полиса обязательного страхования.

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