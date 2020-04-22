Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

В Севастополе водитель-наркоман устроил лобовое ДТП

Среда
22 апреля 2020
16:38

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


В Севастополе водитель в состоянии наркотического опьянения устроил лобовое ДТП, в котором пострадал один человек.

Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.

По данным силовиков, 37-летний водитель автомобиля Peugeot лоб в лоб протаранил автомобиль KIA, за рулем которого находилась женщина. В результате ДТП она получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали.

Приехавшие на место сотрудники ДПС предложили мужчине пройти освидетельствование, однако тот отказался. В результате на него был составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Читайте: Пропавших под Симферополем подростков нашли

Теперь ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение водительских на срок от полутора до двух лет. Кроме того, у мужчины не было полиса обязательного страхования.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Пропавший в Крыму московский чиновник найден мертвым. В арендованной квартире в Ялте обнаружено тело пропавшего в Крыму жителя Москвы.

Сегодня: В Крыму водителя «КамАЗа» зажало в кабине. Сотрудники МЧС спасли мужчину, которого зажало в кабине поврежденного грузовика.

Сегодня: Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму. Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал.

Вчера: Пропавших под Симферополем подростков нашли. Полицейские отыскали троих несовершеннолетних мальчиков, которые сутки назад ушли из дома в одном из сел Симферопольского района неизвестном направлении.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/v-sevastopole-voditelnarkoman-ustroil-lobovoe-dtp-130639/

 
 

Происшествия, ДТП, пожары

Пропавший в Крыму московский чиновник найден мертвым

Пропавший в Крыму московский чиновник найден мертвым

Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму

Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму

Трое школьников пропали в Симферопольском районе Крыма

Трое школьников пропали в Симферопольском районе Крыма

Возле Ялты лоб в лоб столкнулись такси и внедорожник

Возле Ялты лоб в лоб столкнулись такси и внедорожник

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Крымские полицейские усилили контроль за гостями полуострова
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Крымские полицейские усилили контроль за гостями полуострова

Тренды недели

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.