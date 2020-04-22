В Севастополе шесть новых зараженных коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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22 апреля 2020
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Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
«Теперь у нас 25 человек с подтвержденным диагнозом. Все шесть сегодня подтвержденных случаев – это пациенты больницы Даши Севастопольской, они были в больнице под наблюдением, с признаками. Сейчас подтвердились тесты», - сообщил Развожаев.
Ранее днем 22 апреля в Севастополе нашли еще одного пациента с COVID-19. Его перевели из обсерватора «Изумруд» в инфекционную больницу.
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Таким образом, число заболевших на территории Крымского полуострова достигло 76 человек: 51 в Республике Крым и 25 - в Севастополе.
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса в Севастополе действует до 30 апреля.
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