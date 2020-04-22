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В Севастополе приняли второй пакет мер помощи бизнесу

Среда
22 апреля 2020
13:35

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


В Севастополе приняли второй паркет мер поддержки бизнеса.

Он должен помочь предпринимателям, которые терпят сейчас убытки из-за пандемии коронавируса, справиться с кризисом.

В частности, было решено, что с 1 апреля по 30 июня все предприниматели, которые вошли в федеральный и региональный перечни пострадавших отраслей, освобождаются от арендной платы за госимущество. Остальным бизнесменам, чья деятельность не вошла в перечень, будет предоставлена отсрочка по платежам на госимущество и землю. Ее действие значительно продлили.

«Ранее было установлено снижение аренды с 1 марта по 30 июня 2020 года в объеме 100%, к этой мере прибавляется отсрочка с 1 июля по 1 октября 2020 года в размере 50%. Платить за аренду можно будет до конца 2022 года, чтобы планомерно распределить нагрузку. Размер платежа не может превышать размера 1/3 арендной платы», – пояснил директор департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов.

Также арендную плату за второй квартал 2020 года не будут взимать с нестационарных торговых объектов (НТО), которые приостановили работу во время режима самоизоляции. А тем НТО, которые продолжают работать, сделают скидку 50%.

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Собственникам торговых и офисных центров, которые построены на земле в госсобственности, правительство обещает отменить арендную плату с 1 апреля по 1 июля 2020 года, но только при одном условии. Это будет возможно, если собственник ТЦ или офисного центра примет ответные меры к своим арендаторам: отменит аренду для тех бизнесменов, чья деятельность остановлена, и снизит аренду вдвое для тех, кто продолжает работать.

Предприятия, которые вошли в региональный перечень пострадавших из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом компаний, смогут воспользоваться отсрочкой по налогам. Ранее такая мера распространялась только на предприятия из федерального перечня.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым также разработаны меры поддержки для бизнеса. Для юрлиц в пострадавших отраслях планируется в два раза уменьшить налог на имущество и транспортный налог.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Крыму готовятся открыть часть предприятий. В Крыму собираются разрешить некоторым предприятиям возобновить работу, остановленную из-за ситуации с коронавирусом.

Понедельник, 20 апреля 2020: Подешевеет ли вторичное жилье в Крыму из-за коронавируса?. Собственники вторичного жилья, выставленного на продажу, пока не торопятся снижать цены в связи со снижением благосостояния россиян из-за пандемии.

Пятница, 17 апреля 2020: В Севастополе лук и чеснок подорожали в два раза с начала апреля. На третьей неделе карантина в супермаркетах Севастополя подорожали лук и чеснок.

Четверг, 16 апреля 2020: В Крыму отменили плату за аренду республиканской собственности. Предприниматели и организации, арендующие объекты республиканской собственности, освобождены от арендных платежей за апрель.

 

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