В Севастополе приняли второй пакет мер помощи бизнесу

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Крым подал заявку на поставку 240 аппаратов ИВЛ Шесть неожиданных вещей, которые тоже надо дезинфицировать от COVID-19 В Севастополе выявлен еще один больной COVID-19 В Симферополе запретили ходить на кладбища Часть вернувшихся из Таиланда в Крым отказываются ехать в обсерватор
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020
Он должен помочь предпринимателям, которые терпят сейчас убытки из-за пандемии коронавируса, справиться с кризисом.
В частности, было решено, что с 1 апреля по 30 июня все предприниматели, которые вошли в федеральный и региональный перечни пострадавших отраслей, освобождаются от арендной платы за госимущество. Остальным бизнесменам, чья деятельность не вошла в перечень, будет предоставлена отсрочка по платежам на госимущество и землю. Ее действие значительно продлили.
«Ранее было установлено снижение аренды с 1 марта по 30 июня 2020 года в объеме 100%, к этой мере прибавляется отсрочка с 1 июля по 1 октября 2020 года в размере 50%. Платить за аренду можно будет до конца 2022 года, чтобы планомерно распределить нагрузку. Размер платежа не может превышать размера 1/3 арендной платы», – пояснил директор департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов.
Также арендную плату за второй квартал 2020 года не будут взимать с нестационарных торговых объектов (НТО), которые приостановили работу во время режима самоизоляции. А тем НТО, которые продолжают работать, сделают скидку 50%.
Читайте: В Крыму подорожавший имбирь пропал из продажи
Собственникам торговых и офисных центров, которые построены на земле в госсобственности, правительство обещает отменить арендную плату с 1 апреля по 1 июля 2020 года, но только при одном условии. Это будет возможно, если собственник ТЦ или офисного центра примет ответные меры к своим арендаторам: отменит аренду для тех бизнесменов, чья деятельность остановлена, и снизит аренду вдвое для тех, кто продолжает работать.
Предприятия, которые вошли в региональный перечень пострадавших из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом компаний, смогут воспользоваться отсрочкой по налогам. Ранее такая мера распространялась только на предприятия из федерального перечня.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым также разработаны меры поддержки для бизнеса. Для юрлиц в пострадавших отраслях планируется в два раза уменьшить налог на имущество и транспортный налог.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму готовятся открыть часть предприятий. В Крыму собираются разрешить некоторым предприятиям возобновить работу, остановленную из-за ситуации с коронавирусом.
Понедельник, 20 апреля 2020: Подешевеет ли вторичное жилье в Крыму из-за коронавируса?. Собственники вторичного жилья, выставленного на продажу, пока не торопятся снижать цены в связи со снижением благосостояния россиян из-за пандемии.
Пятница, 17 апреля 2020: В Севастополе лук и чеснок подорожали в два раза с начала апреля. На третьей неделе карантина в супермаркетах Севастополя подорожали лук и чеснок.
Четверг, 16 апреля 2020: В Крыму отменили плату за аренду республиканской собственности. Предприниматели и организации, арендующие объекты республиканской собственности, освобождены от арендных платежей за апрель.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/v-sevastopole-prinyali-vtoroi-paket-mer-pomoshi-biznesu-130580/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Шесть неожиданных вещей, которые тоже надо дезинфицировать от COVID-19
14:09 Крым подал заявку на поставку 240 аппаратов ИВЛ
14:08 Шесть неожиданных вещей, которые тоже надо дезинфицировать от COVID-19
13:35 В Севастополе приняли второй пакет мер помощи бизнесу
13:12 В Севастополе выявлен еще один больной COVID-19
13:08 Возле берегов Феодосии больше суток ищут пропавшего дайвера
12:49 В Симферополе запретили ходить на кладбища
12:15 На крымском курорте пляж держится на деревянных опорах
11:32 В Сакском районе Крыма раскрыли мошенническую схему с землей