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В Севастополе открыли центр тестирования на COVID-19

Среда
22 апреля 2020
20:01

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

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22 апреля 2020


В Севастополе открыли центр тестирования на COVID-19

© Новости Крыма

В Севастополе открыли городскую лабораторию по тестированию на коронавирус.

Проводить тесты там начнут с 23 апреля.

«Мы сейчас максимально выполнили все требования Роспотребнадзора, которые обеспечивают то, что анализы будут абсолютно корректными и валидными, не будет ложноположительных или ложноотрицательных. Оборудование пришлось докупать, находить, это было сделать достаточно сложно, потому что по всей стране это оборудование сейчас в дефиците», - сказал врио губернатора Михаил Развожаев.

В первую очередь в лаборатории обследуют врачей, которые борются с коронавирусом в Севастополе, чтобы не допустить варианта заражения пациентов. Потом начнут брать анализы у тех, кто приезжает в Севастополь из других регионов, но у них нет никаких симптомов ОРВИ.

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Раньше анализы пациентов из Севастополя отдавали в лабораторию Роспотребнадзора или отправляли в Симферополь.

Как сообщалось ранее, в Севастополе за день выявили семерых заболевших COVID. Один из них был изолирован в обсерваторе, еще пятеро – находились в больнице под наблюдением, но анализы пришли только сейчас. Всего в городе 25 заразившихся коронавирусом.

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