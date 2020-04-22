В Севастополе открыли центр тестирования на COVID-19

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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22 апреля 2020
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Проводить тесты там начнут с 23 апреля.
«Мы сейчас максимально выполнили все требования Роспотребнадзора, которые обеспечивают то, что анализы будут абсолютно корректными и валидными, не будет ложноположительных или ложноотрицательных. Оборудование пришлось докупать, находить, это было сделать достаточно сложно, потому что по всей стране это оборудование сейчас в дефиците», - сказал врио губернатора Михаил Развожаев.
В первую очередь в лаборатории обследуют врачей, которые борются с коронавирусом в Севастополе, чтобы не допустить варианта заражения пациентов. Потом начнут брать анализы у тех, кто приезжает в Севастополь из других регионов, но у них нет никаких симптомов ОРВИ.
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Раньше анализы пациентов из Севастополя отдавали в лабораторию Роспотребнадзора или отправляли в Симферополь.
Как сообщалось ранее, в Севастополе за день выявили семерых заболевших COVID. Один из них был изолирован в обсерваторе, еще пятеро – находились в больнице под наблюдением, но анализы пришли только сейчас. Всего в городе 25 заразившихся коронавирусом.
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Сегодня: В Госсовете Крыма рассказали о ситуации с масками в аптеках. В Крыму нет острого дефицита масок по сравнению ситуацией, которая складывалась месяцем ранее.
Сегодня: В Севастополе шесть новых зараженных коронавирусом. В Севастополе выявили еще шесть зараженных коронавирусом.
Сегодня: Свадьба и похороны: носители COVID могли заразить 55 человек в Крыму. В Крыму под наблюдение из-за контактов с зараженными коронавирусом попали 111 человек.
Сегодня: Власти считают что темп прироста зараженных в Крыму выше, чем в Москве. Распространение COVID-19 на полуострове происходит довольно быстро, подобное развитие событий нельзя назвать благоприятным.
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