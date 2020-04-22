В Севастополе откроют парикмахерские и стоматологические кабинеты

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Власти Севастополя готовы постепенно разрешать работать бизнесу.

В частности, допускается, что на следующей неделе в городе откроются стоматологические кабинеты и парикмахерские.

«Сейчас мы рассматриваем, какие можно на следующей неделе сделать дополнительные послабления для тех или иных сфер нашей жизни, если до конца недели не появится новых очагов. Не новых случаев, а именно новых очагов», - уточнил врио губернатора Михаил Развожаев.

Первыми разрешат работать торговцам промышленными и вещевыми товарами, стоматологическим кабинетам, парикмахерским и салонами красоты. Но делать это можно будет только при соблюдении жестких правил эпидрежима – один клиент в зале, обязательная дезинфекция.

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При этом в Севастополе за день выявили семерых новых заболевших COVID-19, всего в городе 25 заболевших. Снимать режим самоизоляции, который действует до 30 апреля, пока не планируется.

«Каждый новый случай – это риск продления режима на неопределенное время», - сказал Развожаев.

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