В Сенате США заявили о «беспрецедентном вмешательстве» России в выборы 2016 года

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Глава сенатского Комитета по разведке республиканец Ричард Берр и вице-председатель комитета демократ Марк Уорнер во вторник, 21 апреля, представили новый доклад, содержащий анализ выводов, предоставленных разведкой США о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, сообщает Радіо Свобода.

В четвертом – и предпоследнем докладе по проблеме российского вмешательства – анализируются источники и методы, ставшие основой доклада национальной разведки, подготовленного и представленного в 2017 году, отмечает «Голос Америки».

Глава комитета Ричард Берр заявил, что «комитет не увидел причин оспаривать выводы национальной разведки». По его словам, один из важнейших выводов разведки заключается в том, что агрессивное вмешательство со стороны России должно рассматриваться как «новая норма».

Масштаб и агрессивность российского вмешательства носили беспрецедентный характер, отметили члены сенатского комитета по разведке.

Газета The New York Times, комментируя новый доклад, отметила его «убедительность». Выводы, содержащиеся в докладе, опровергают давно высказываемые Трампом и его союзниками обвинения в адрес оппонентов, что они якобы обнаружили предвзятость и были настроены против него.

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Сенатский комитет по разведке, который занимался в течение трех лет изучением проблем, связанных с российским вмешательством, ранее уже давал положительную оценку работе ЦРУ и ФБР. Однако в 158-страничном докладе, представленном 21 апреля есть дополнительные подробности выполненной работы. Когда в 2017 году Белому дому предоставили доклад национальной разведки США, некоторые фрагменты текста были вычеркнуты сотрудниками администрации Трампа, пишет The New York Times.

NYT также приводит заявление вице-председателя комитета по разведке сенатора-демократа Марка Уорнера, который предупредил, что «российский успех 2016 года может побудить Кремль на продолжение вмешательства в работу демократических институтов США».

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