В Сакском районе Крыма раскрыли мошенническую схему с землей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Саки
Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020
Об этом сообщил председатель Госкомрегистра, главный государственный инспектор РК по использованию и охране земель Александр Спиридонов.
Специалисты комитета провели административное обследование четырех земельных участков на территории Уютненского сельского поселения Сакского района с видом разрешенного использования «ведение садоводства». На всех четырех объектах расположено одно недостроенное здание. Однако кадастровый инженер при изготовлении технической документации обозначил его, как отдельные нежилые капитальные строения и садовый дом.
— Кроме того, на момент проведения административного обследования наши специалисты обнаружили, что на обследуемой территории продолжаются строительные работы. У объекта возводится второй этаж, отсутствует кровля, дверные и оконные блоки. Но даже на данной стадии видны признаки блокированной жилой застройки – сооружение имеет общие стены без проемов между зданиями. А это прямо противоречит виду разрешенного использования участков. Сейчас готовится проверка соблюдения норм действующего законодательства на данных участках. Если нарушения подтвердятся – к собственнику будут применены административные санкции, а материалы в отношении кадастрового инженера мы направим в саморегулируемую организацию, в которой он состоит, для привлечения этого лица к ответственности. На данный момент есть все основания полагать, что сведения в документах были заведомо ложными, — рассказал глава Госкомрегистра.
Читайте: США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму
Новости Крыма сообщали ранее:
Вторник, 14 апреля 2020: Франция выступила с заявлением по указу Путина о земле в Крыму. Франция осудила указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому лицам без российского гражданства запрещено владеть землей в ряде районов Крыма и Севастополя.
Среда, 1 апреля 2020: Евросоюз выступил с заявлением по поводу указа Путина о земле в Крыму. В Евросоюзе назвали «нарушением международного гуманитарного права» решение властей РФ о введении запрета на владение землей в Крыму для иностранцев и лиц без гражданства.
Воскресенье, 29 марта 2020: Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму. Министерство иностранных дел Украины намерено добиваться через международные суды отмены решения о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму.
Пятница, 27 марта 2020: США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму. Указ президента РФ Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму усиливает основу для санкций против России, говорится в заявлении посольства США на Украине.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/v-sakskom-raione-kryma-raskryli-moshennicheskuju-shemu-s-zemlei-130582/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть
11:32 В Сакском районе Крыма раскрыли мошенническую схему с землей
11:12 Часть вернувшихся из Таиланда в Крым отказываются ехать в обсерватор
11:02 Прогноз из Крыма: летом эпидемия коронавируса пойдет на спад, осенью снова возобновится
10:54 В Крыму сокращаются запасы донорской крови
10:24 В Симферополе снесли 30 нелегальных торговых ларьков
10:03 В Крыму сразу пять новых случаев заражения коронавирусом
09:41 Рыбный промысел в Судаке калечит и убивает дельфинов
09:38 При реставрации музея в Симферополе «исчезли» 1,5 миллиона рублей