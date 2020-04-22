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Власть -> Земельные вопросы

В Сакском районе Крыма раскрыли мошенническую схему с землей

Среда
22 апреля 2020
11:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Саки

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым в очередной раз выявили признаки предоставления кадастровым инженером заведомо ложных сведений.

Об этом сообщил председатель Госкомрегистра, главный государственный инспектор РК по использованию и охране земель Александр Спиридонов.

Специалисты комитета провели административное обследование четырех земельных участков  на территории Уютненского сельского поселения Сакского района с видом разрешенного использования «ведение садоводства». На всех четырех объектах расположено одно недостроенное здание. Однако кадастровый инженер при изготовлении технической документации обозначил его, как отдельные нежилые капитальные строения и садовый дом.

— Кроме того, на момент проведения административного обследования наши специалисты обнаружили, что на обследуемой территории продолжаются строительные работы. У объекта возводится второй этаж, отсутствует кровля, дверные и оконные блоки. Но даже на данной стадии видны признаки блокированной жилой застройки – сооружение имеет общие стены без проемов между зданиями. А это прямо противоречит виду разрешенного использования участков. Сейчас готовится проверка соблюдения норм действующего законодательства на данных участках. Если нарушения подтвердятся – к собственнику будут применены административные санкции, а материалы в отношении кадастрового инженера мы направим в саморегулируемую организацию, в которой он состоит, для привлечения этого лица к ответственности.  На данный момент есть все основания полагать, что сведения в документах были заведомо ложными, — рассказал глава Госкомрегистра.

Читайте: США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 14 апреля 2020: Франция выступила с заявлением по указу Путина о земле в Крыму. Франция осудила указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому лицам без российского гражданства запрещено владеть землей в ряде районов Крыма и Севастополя.

Среда, 1 апреля 2020: Евросоюз выступил с заявлением по поводу указа Путина о земле в Крыму. В Евросоюзе назвали «нарушением международного гуманитарного права» решение властей РФ о введении запрета на владение землей в Крыму для иностранцев и лиц без гражданства.

Воскресенье, 29 марта 2020: Киев намерен добиваться отмены указа Путина о земле в Крыму. Министерство иностранных дел Украины намерено добиваться через международные суды отмены решения о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму.

Пятница, 27 марта 2020: США отреагировали на запрет для иностранцев владеть землей в Крыму. Указ президента РФ Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владеть землей в Крыму усиливает основу для санкций против России, говорится в заявлении посольства США на Украине.

 

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