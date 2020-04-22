В России останавливают плановую вакцинацию - могут возникнуть вспышки опасных болезней

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В некоторых регионах России фактически приостановлена плановая вакцинация. Это случилось после того, как федеральные власти сообщили, что считают такую приостановку целесообразной до окончания эпидемии коронавируса, хотя и не сообщили, почему.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что именно во время эпидемии вакцинация особенно важна. «Медуза» объясняет, чем опасно решение российских медицинских чиновников.

25 марта 2020 года Роспотребнадзор опубликовал письмо, в котором сообщал, что «считает целесообразным приостановление в субъектах Российской Федерации плановой иммунизации <…> взрослого населения до стабилизации эпидемиологической ситуации».

Через три недели в соцсетях Минздрава появилось такое сообщение: «Остановлена плановая вакцинация детей и взрослых. Нововведение будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации. Прививки продолжат делать новорожденным в роддоме». При этом ни о каких законных основаниях для утверждений, что вакцинация уже прекращена, неизвестно. А накануне Минздрав переложил на регионы решение приостановить или продолжить иммунизацию.

В некоторых регионах действительно решили не проводить вакцинацию с теми или иными исключениями. А в соцсетях люди жалуются на отказы в вакцинации и в частных, и в государственных организациях, несмотря на то, что никаких запретительных приказов в их регионах нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во всех своих заявлениях по поводу вакцинации во время пандемии указывает на то, что проводить иммунизацию сейчас очень важно. Иначе инфекции, находившиеся под контролем, могут вызвать новые вспышки, а значит, привести к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения. Не говоря уже о новых смертях, особенно среди младенцев и других уязвимых людей.

В Руководстве по плановой иммунизации во время пандемии COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ подробно расписаны рекомендации, как организаторам здравоохранения принимать решения о вакцинации и в целом минимизировать ущерб. Ситуаций, в которых нужно полностью остановить вакцинацию, там просто нет.

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В любом случае, ВОЗ рекомендует сделать приоритетными вакцины от кори, полиомиелита, дифтерии и желтой лихорадки (там, где она она распространена, — России это не касается). Также важно проводить вакцинацию новорожденных в роддомах (по календарю) и восприимчивых людей от пневмококковой инфекции и сезонного гриппа. Кроме того, рекомендуется прививать комбинированными вакцинами: так людям реже нужно будет ходить в поликлинику.

Союз педиатров России и Национальная ассоциация по контролю инфекций в совместном заявлении высказались резко против региональных запретов на плановую вакцинацию детей. Они считают, что сейчас особенно важно прививать младенцев против туберкулеза и гепатита В (в обоих случаях вакцинация обычно проходит в роддоме). Также они отнесли к приоритетам вакцинацию «восприимчивых лиц и пациентов из групп риска против пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции типа b, полиомиелита, кори, дифтерии, коклюша, эпидемического паротита». По мнению специалистов, если приостановить вакцинацию от коклюша, в России будет вспышка этого заболевания в роддомах, что довольно опасно. Заболеваемость клещевым энцефалитом тоже может вырасти.

Союз педиатров России в другом своем заявлении говорит также о том, что, если нарушить схему вакцинации, это может снизить эффективность прививок. Дело в том, что для формирования устойчивого иммунитета в некоторых случаях требуется сделать несколько прививок от одного заболевания с определенными интервалами. В некоторых случаях при существующем запрете можно вообще упустить момент для вакцинации: например, вакцинация от ротавируса может проводиться только до восьми месяцев, причем первая прививка из трех должна быть сделана до 15-й недели.

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