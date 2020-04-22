В Крыму водителя «КамАЗа» зажало в кабине

Сотрудники МЧС спасли мужчину, которого зажало в кабине поврежденного грузовика.

По информации пресс-службы МЧС РК, авария произошла накануне на грунтовой дороге в селе Баланово Белогорского района. Выяснилось, что во время движения, водитель «КамАЗа» допустил опрокидывание автомобиля на обочину, в результате чего его зажало в кабине.

С помощью специального аварийно-спасательного инструмента сотрудники «КРЫМ-СПАСа» деблокировали пострадавшего. Сложность операции была в том, что основной вес грузовика был сосредоточен на кабине, где находился водитель.

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С помощью подъемного крана грузовик приподняли и освободили водителя.

Пострадавшего отправили в Симферопольскую городскую больницу №6 .

Ранее в середине марта в поселке Зуя Белогорского района Крыма водитель «Лады» погиб в ДТП с «КамАЗом».

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