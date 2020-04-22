В Крыму сразу пять новых случаев заражения коронавирусом

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По состоянию на 22 апреля в Крыму зарегистрировано сразу пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так два случая – это контактные внутри семьи, где ранее диагностировали инфекцию.

Еще один диагноз поставили в железнодорожной больнице Симферополя, куда поступил пациент с пневмонией. Кроме того, коронавирус привезла из Москвы в Саки женщина.

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Всего в Крыму 111 человек попадают в число лиц ближнего и дальнего контакта с заболевшими.

Таким образом, сейчас в республике зарегистрирован 51 случай новой коронавирусной инфекции. 22-х человек уже выписали. С учетом Севастополя, общее количество зараженных на крымском полуострове составляет 69 человек.

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