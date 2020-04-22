В Крыму сразу пять новых случаев заражения коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Часть вернувшихся из Таиланда в Крым отказываются ехать в обсерватор Прогноз из Крыма: летом эпидемия коронавируса пойдет на спад, осенью снова возобновится В Ялте мужчина продавал фейковые «карантинные» справки для работы Опубликован список уловок мошенников для наживы на теме коронавируса В России останавливают плановую вакцинацию - могут возникнуть вспышки опасных болезней
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020
© etcetera.media
Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так два случая – это контактные внутри семьи, где ранее диагностировали инфекцию.
Еще один диагноз поставили в железнодорожной больнице Симферополя, куда поступил пациент с пневмонией. Кроме того, коронавирус привезла из Москвы в Саки женщина.
Читайте: В Крыму коронавирус обнаружили еще у одного ребенка
Всего в Крыму 111 человек попадают в число лиц ближнего и дальнего контакта с заболевшими.
Таким образом, сейчас в республике зарегистрирован 51 случай новой коронавирусной инфекции. 22-х человек уже выписали. С учетом Севастополя, общее количество зараженных на крымском полуострове составляет 69 человек.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Часть вернувшихся из Таиланда в Крым отказываются ехать в обсерватор. Некоторые крымчане, которые сегодня вернулись на полуостров в составе туристической группы из Таиланда, отказываются от помещения в обсерватор.
Сегодня: Прогноз из Крыма: летом эпидемия коронавируса пойдет на спад, осенью снова возобновится. Пандемия не остановится, пока большая часть населения планеты не переболеет новым вирусом, при этом для 80% болезнь пройдет незаметно.
Сегодня: В Крыму сокращаются запасы донорской крови. На фоне введения режима самоизоляции и страха заразиться коронавирусом число желающих сдать кровь сократилось в половину.
Сегодня: За сутки в Крыму потушили четыре пожара. За прошедшие сутки на полуострове было ликвидировано 4 пожара.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/v-krymu-srazu-pyat-novyh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-130606/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть
11:32 В Сакском районе Крыма раскрыли мошенническую схему с землей
11:12 Часть вернувшихся из Таиланда в Крым отказываются ехать в обсерватор
11:02 Прогноз из Крыма: летом эпидемия коронавируса пойдет на спад, осенью снова возобновится
10:54 В Крыму сокращаются запасы донорской крови
10:24 В Симферополе снесли 30 нелегальных торговых ларьков
10:03 В Крыму сразу пять новых случаев заражения коронавирусом
09:41 Рыбный промысел в Судаке калечит и убивает дельфинов
09:38 При реставрации музея в Симферополе «исчезли» 1,5 миллиона рублей