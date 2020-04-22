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Коронавирус в Крыму

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В Крыму сразу пять новых случаев заражения коронавирусом

Среда
22 апреля 2020
10:03

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


В Крыму сразу пять новых случаев заражения коронавирусом

© etcetera.media

По состоянию на 22 апреля в Крыму зарегистрировано сразу пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так два случая – это контактные внутри семьи, где ранее диагностировали инфекцию.

Еще один диагноз поставили в железнодорожной больнице Симферополя, куда поступил пациент с пневмонией. Кроме того, коронавирус привезла из Москвы в Саки женщина.

Читайте: В Крыму коронавирус обнаружили еще у одного ребенка

Всего в Крыму 111 человек попадают в число лиц ближнего и дальнего контакта с заболевшими.

Таким образом, сейчас в республике зарегистрирован 51 случай новой коронавирусной инфекции. 22-х человек уже выписали. С учетом Севастополя, общее количество зараженных на крымском полуострове составляет 69 человек. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Часть вернувшихся из Таиланда в Крым отказываются ехать в обсерватор. Некоторые крымчане, которые сегодня вернулись на полуостров в составе туристической группы из Таиланда, отказываются от помещения в обсерватор.

Сегодня: Прогноз из Крыма: летом эпидемия коронавируса пойдет на спад, осенью снова возобновится. Пандемия не остановится, пока большая часть населения планеты не переболеет новым вирусом, при этом для 80% болезнь пройдет незаметно.

Сегодня: В Крыму сокращаются запасы донорской крови. На фоне введения режима самоизоляции и страха заразиться коронавирусом число желающих сдать кровь сократилось в половину.

Сегодня: За сутки в Крыму потушили четыре пожара. За прошедшие сутки на полуострове было ликвидировано 4 пожара.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/v-krymu-srazu-pyat-novyh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-130606/

 
 

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