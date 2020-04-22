В Крыму сокращаются запасы донорской крови

На фоне введения режима самоизоляции и страха заразиться коронавирусом число желающих сдать кровь сократилось в половину.

Об этом «Крымской газете» рассказала и.о. главврача ГБУЗ РК «Центр Крови» Людмила Ткаченко.

По ее словам, на призывы врачей откликаются многие организации:

— Пока на сегодняшний день острого дефицита нет, но запасы наши сокращаются, вы понимаете по какой причине. Мобилизуем все, что возможно. Откликаются многие организации, в частности Народный фронт организует донорство. И есть лица постоянные – наши кадровые доноры, которые, к нам приходят. Мы их вызываем, люди откликаются, — сообщила Ткаченко.

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По ее словам сегодня медикам не хватает крови I и III группы.

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