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В Крыму Росгвардия возьмет под охрану больницу с зараженными COVID-19

Среда
22 апреля 2020
15:31

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


В Симферополе под охрану Росгвардии будет взята Городская клиническая больница № 7.

Об этом на заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.

«Необходимо выставить по периметру седьмой городской больницы охрану в связи с тем, что там полностью развернулся инфекционный госпиталь и моногоспиталь для больных коронавирусом. Здесь необходимо решение оперштаба», - подчеркнула Елена Романовская.

По ее словам, такие меры – необходимость.

«Так положено, кроме того, МВД выставит внутри, на входе свои посты. Мы полностью начинаем загружать «семерку» и такие меры – необходимость», - подчеркнула Елена Романовская.

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Как ранее сообщалось, в республике за сутки выявили пять зараженных коронавирусом, все они были госпитализированы, в том числе, в Городскую клиническую больницу № 7 в Симферополе. Таким образом, сегодня в РК выявлен 51 случай заражения коронавирусом, в Севастополе 18.

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