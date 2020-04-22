В Госсовете Крыма рассказали о ситуации с масками в аптеках

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В Крыму нет острого дефицита масок по сравнению ситуацией, которая складывалась месяцем ранее.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила глава комитета Госсовета республики по здравоохранению Анна Рубель.

По словам депутата, на полуострове регулярно проводится мониторинг наличия масок и средств индивидуальной защиты в аптеках.

«Сейчас в регионах дефицита нет. Мы видим ситуацию в аптеках. Поставки налаживаются. Сегодня говорить о том, что в Крыму колоссальный дефицит масок, я думаю, не стоит, - рассказала глава Госкомитета. - Тем более, в интернете появилось множество предложений от людей, которые шьют маски на дому. Понятное дело, что это лицензированная продукция, но, тем не менее, такие маски можно использовать в повседневной жизни: выйти в магазин, или сходить в аптеку».

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Рубель также уточнила, что медицинские работники, которые работают в инфекционных больницах, также оснащены всеми необходимыми средствами защиты.

«Явный показатель того, что у врачей есть СИЗ – отсутствие коронавируса у медицинского персонала. Власти Крыма смогли организовать процесс так, чтобы защитить наших медиков», - добавила она.

В Крыму число зараженных коронавирусом спустя месяц после выявления первого случая составляет 46 человек, в Севастополе - 18. При этом 28 случаев – завозные, 18 – местные, развившиеся из очагов инфекции.

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