В Феодосии накрыли организованную группу торговцев наркотиками

Феодосийские полицейские задержали участников организованной группы, сбывавшей наркотики путем «закладок».

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по России по Феодосии была получена оперативная информация о том, что на территории обслуживания неизвестные лица осуществляют сбыт наркотиков бесконтактным способом.

Полицейскими была проведена тщательно разработанная операция по документированию преступной деятельности участников группы, осуществлен ряд оперативно-розыскных мероприятий. В итоге личности подозреваемых были установлены.

Оперативниками по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в марте того года были задержали пятеро жителей Феодосии возрастом от 22 до 30 лет. Как выяснилось, каждый из них имел свою «роль» и выполнял конкретные задачи в группе.

Злоумышленники создали специальные платформы-магазины в сети «Интернет», на которых была указана информация о количестве и стоимости реализуемых наркотических средств, способах оплаты и населенных пунктах, где имеются закладки с наркотическими средствами.

В группу входили «администратор» магазина, осуществлявший работу интернет-ресурса, распределение денежных средств и направлявший покупателям данные о месте нахождения тайников с наркотиками; «кладовщик», получавший крупную партию наркотиков и фасовавший ее в меньшие дозы; «закладчики», которые фасовали наркотики в маленькие «дозы», а затем проводили непосредственную закладку свертков с «зельем» в тайники.

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При пресечении преступной деятельности злоумышленников сотрудниками полиции было изъято наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой более 465 граммов.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г.Феодосии в отношении пяти задержанных возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п.«а, г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой и в особо крупном размере).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

Четырем задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Пятый злоумышленник находится под домашним арестом.

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