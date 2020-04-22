В Эстонии отзывают учебник с «российским» Крымом

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22 апреля 2020
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Издательство должно будет исправить размещенную в учебниках два года назад карту мира, которую авторы нашли на просторах интернета, сообщает эстонский портал телерадиовещания ERR.
Указывается, что в 2018 году издательство Studium выпустило учебник английского языка в серии I Love English с картой мира, где Крым определен как часть территории России.
Это обнаружили представители Конгресса украинцев Эстонии, которые в апреле этого года обратились в издательство и Министерство образования и науки.
«Очень хотелось бы, чтобы Министерство образования отнеслось к данному вопросу со всей серьезностью и провело расследование с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем. Возможно, была допущена оплошность со стороны издательства, которое обязано контролировать выпуск печатной продукции. Но совсем непонятно, каким образом карта Европы с неправильными границами могла попасть в учебник», – сказала изданию глава конгресса Вира Конык.
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Директор издательства Ааво Кенник «сожалеет об инциденте» и уверяет, что речь идет «о досадном недоразумении без злонамеренного умысла».
«И нас, и министерство, и другие структуры об этом проинформировал бдительный гражданин, которому мы сразу ответили. Через день-два мы сделали соответствующие исправления на своей домашней странице и извинились за произошедшее. Мы также собирались отправить тем, кто получил эти учебники, новые страницы - взамен тех, на которых были допущены ошибки. Однако Министерство образования просит нас провести полную замену учебников», – сказал представитель издательства.
Его информацию подтвердил канцлер Минобраза Эстонии Март Лайдметс.
«В данном случае информация в учебнике неверна, потому что Эстония не признает оккупацию и аннексию Крымского полуострова», – пояснил канцлер.
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