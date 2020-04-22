Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Власть по-крымски

В Эстонии отзывают учебник с «российским» Крымом

Среда
22 апреля 2020
16:11

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
22 апреля 2020


В Эстонии отзывают учебник с «российским» Крымом

© Новости Крыма

Министерство образования и науки Эстонии отзывает из обращения учебник английского языка, в котором Крым указан как часть территории России.

Издательство должно будет исправить размещенную в учебниках два года назад карту мира, которую авторы нашли на просторах интернета, сообщает эстонский портал телерадиовещания ERR.

Указывается, что в 2018 году издательство Studium выпустило учебник английского языка в серии I Love English с картой мира, где Крым определен как часть территории России.

Это обнаружили представители Конгресса украинцев Эстонии, которые в апреле этого года обратились в издательство и Министерство образования и науки.

«Очень хотелось бы, чтобы Министерство образования отнеслось к данному вопросу со всей серьезностью и провело расследование с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем. Возможно, была допущена оплошность со стороны издательства, которое обязано контролировать выпуск печатной продукции. Но совсем непонятно, каким образом карта Европы с неправильными границами могла попасть в учебник», – сказала изданию глава конгресса Вира Конык.

Читайте: Василий Уткин: то как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю

Директор издательства Ааво Кенник «сожалеет об инциденте» и уверяет, что речь идет «о досадном недоразумении без злонамеренного умысла».

«И нас, и министерство, и другие структуры об этом проинформировал бдительный гражданин, которому мы сразу ответили. Через день-два мы сделали соответствующие исправления на своей домашней странице и извинились за произошедшее. Мы также собирались отправить тем, кто получил эти учебники, новые страницы - взамен тех, на которых были допущены ошибки. Однако Министерство образования просит нас провести полную замену учебников», – сказал представитель издательства.

Его информацию подтвердил канцлер Минобраза Эстонии Март Лайдметс.

«В данном случае информация в учебнике неверна, потому что Эстония не признает оккупацию и аннексию Крымского полуострова», – пояснил канцлер.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Аксенов назвал «свинским» поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда. Группа туристов вернулась на полуостров из Таиланда, при этом несколько человек отказались находиться в обсервации.

Понедельник, 20 апреля 2020: Боксер Усик рассказал, что думает о Зеленском. Украинский боксер-тяжеловес, уроженец Крыма Александр Усик, в интервью Дмитрию Гордону высказался о президенте страны Владимире Зеленском.

Понедельник, 20 апреля 2020: «Другого выхода нет»: Аксенов призвал россиян не ездить в Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал жителей материковой части России временно не приезжать на полуостров, пока не закончится режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Понедельник, 20 апреля 2020: Госсовет Крыма в период пандемии заказал архитектурную подсветку. Здание Госсовета Крыма будет иметь архитектурную подсветку фасада. На это из бюджета потратят 19,5 млн рублей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/22/v-estonii-otzyvajut-uchebnik-s-rossiiskim-krymom-130637/

 
 

Власть по-крымски

В Эстонии отзывают учебник с «российским» Крымом

В Эстонии отзывают учебник с «российским» Крымом

Аксенов назвал «свинским» поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда

Аксенов назвал «свинским» поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда

Боксер Усик рассказал, что думает о Зеленском

Боксер Усик рассказал, что думает о Зеленском

«Другого выхода нет»: Аксенов призвал россиян не ездить в Крым

«Другого выхода нет»: Аксенов призвал россиян не ездить в Крым

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть
СЮЖЕТ
Водный кризис

Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть

Тренды недели

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

«Народ потихоньку звереет»: что говорят в Крыму о карантине

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

Крымчане жалуются, что «деньги на исходе»

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.