Учебный год в ялтинских школах завершат 22 мая, а выпускные могут отменить

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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22 апреля 2020
Об этом сообщил отдел информационной политики Администрации города Ялта.
— В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым общеобразовательным организациям рекомендовано завершить учебный год в соответствии с ранее утвержденным календарным графиком, то есть 22 мая 2020 года, но с небольшой оговоркой — до особого распоряжения, — рассказал начальник Управления образования.
Он подчеркнул, что для некоторых дисциплин учебный год будет завершен досрочно — уже в конце этой недели. Главный аргумент — слишком большая нагрузка, которая легла на плечи школьников после перевода на дистанционное обучение.
— Именно поэтому школам рекомендовано досрочно завершить в переводных 1-3, 5-8 и 10 классах реализацию части предметов учебного плана по окружающему миру, физической культуре, ИЗО, музыке, технологии, ОДКНР, информатике, ОБЖ, астрономии, а также всех курсов внеурочной деятельности. А нереализованные в текущем году темы учебных программ по вышеуказанным предметам и всем курсам внеурочной деятельности, также как и проведение Всероссийских проверочных работ будут перенесены на начало 2020-2021 учебного года, — уточнил руководитель сферы образования и добавил, что годовые отметки планируется выставить на основании отметок, полученных в I-III четвертях.
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Определенные изменения коснутся и государственной итоговой аттестации, которая, по информации Ренарда Кутковского, пройдет в очном режиме и начнется в середине июня.
— Девятиклассникам для получения аттестата будет достаточно сдать ОГЭ по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Сдавать экзамены школьники будут на базе школ, в которых учатся, — отметил руководитель сферы образования и заверил, что уже приняты решения Министерством науки и просвещения РФ о продлении сроков подачи документов на поступление в вузы Российской Федерации.
А вот традиционные выпускные вечера, по его словам, пока под большим вопросом.
— Поскольку сроки сдачи ЕГЭ уже сдвинули, торжественные церемонии вручения аттестатов и выпускные вечера тоже будут перенесены, если не отменены вовсе, — уточнил Ренард Кутковский и добавил, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
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